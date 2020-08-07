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В Беларуси на 10 суток арестовали двух звукорежиссеров, которые включили песню Цоя на концерте в поддержку действующей власти

Суд Центрального района столицы Беларуси Минска признал Кирилла Галанова и Владислава Соколовского виновными в мелком хулиганстве и неповиновении полиции из-за срыва митинга в поддержку действующей власти.

Соколовский и Галанов проведут 10 суток под арестом
Соколовский и Галанов проведут 10 суток под арестом
Фото: svaboda.org

Суд Центрального района Минска сегодня назначил 10 суток ареста двум сотрудникам Дворца детей и юношества Кириллу Галанову и Владиславу Соколовскому, которые 6 августа на митинге в поддержку действующей власти включили песню Виктора Цоя "Перемен". Об этом сообщает "Радыё Свабода".

После инцидента их задержали. О судьбе Соколовского не было известно, Галанов находился в Центре изоляции правонарушителей.

Сегодня днем по видеосвязи состоялся суд.

"В присутствии большого количества людей он сознательно сорвал запланированный праздничный концерт... Включена музыкальная композиция, не соответствующая формату мероприятия. Он не отреагировал на замечания. Он проявил явное неуважение к обществу", – цитирует "Радыё Свабода" протокол на Галанова.

Суд признал двух мужчин виновными в совершении правонарушений по статьям Кодекса Беларуси об административных правонарушениях "мелкое хулиганство" и "неповиновение требованию должностного лица".

В Беларуси 4 августа началось досрочное голосование на выборах президента. Оно будет проходить до 8 августа включительно. На 9 августа запланировано основное голосование.

В выборах участвует действующий президент Беларуси Александр Лукашенко. Его главных конкурентов – банкира Виктора Бабарико и дипломата Валерия Цепкало – к выборам не допустили. Бабарико и его сына Эдуарда задержали 18 июля по обвинению в незаконных действиях в банке. Кроме того, ЦИК страны забраковал больше половины подписей, которые Цепкало собрал в поддержку своего выдвижения. В связи с этим штабы Бабарико и Цепкало решили объединиться со Светланой Тихановской, женой блогера Сергея Тихановского. Его тоже не допустили к выборам, но зарегистрировали его супругу.

Всего на пост главы государства претендуют пять человек: Лукашенко, Тихановская, сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и лидер Белорусской социал-демократической партии Сергей Черечень.

Теги: Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, арест, митинг, Минск, концерт, хулиганство
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