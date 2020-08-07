"Политическая афера и преступный проект". Глава ЦИК Беларуси высказалась об альтернативном подсчете голосов

Председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Лидия Ермошина назвала платформу "Голос", созданную для альтернативного подсчета голосов на выборах президента, политической аферой и проектом, направленным на организацию массовых беспорядков.

Глава ЦИК Беларуси Ермошина выступила категорически против платформы "Голос" для альтернативного подсчета голосов на выборах президента Фото: ЕРА

Платформа "Голос", созданная для альтернативного подсчета голосов на выборах президента Беларуси, является "политической аферой" и "преступным проектом", который может спровоцировать массовые беспорядки в стране. Об этом 7 августа сказала председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Беларуси Лидия Ермошина в своем видеообращении.

По ее словам, интернет-платформа "Голос", которую рекламирует кандидат в президенты Светлана Тихановская, – это, по сути, создание теневого Центризбиркома.

"Голос" не осуществляет контроль за волеизъявлением избирателей, а создает искаженный результат выборов для того, чтобы девальвировать официальные результаты голосования и на этом основании организовать массовые беспорядки, считает Ермошина.

Альтернативный метод контроля за выборами – платформа "Голос" – используется на выборах Беларуси впервые. Его разработчики предлагают избирателям при помощи мессенджеров отправить фотографии своих бюллетеней, чтобы осуществить независимый подсчет голосов, сообщил белорусский телеканал "Белсат".

В Беларуси 4 августа началось досрочное голосование на выборах президента. Оно будет проходить до 8 августа включительно. На 9 августа запланировано основное голосование.

В выборах участвует действующий президент Беларуси Александр Лукашенко. Его главных конкурентов – банкира Виктора Бабарико и дипломата Валерия Цепкало – к выборам не допустили. Бабарико и его сына Эдуарда задержали 18 июля по обвинению в незаконных действиях в банке. Кроме того, ЦИК страны забраковал больше половины подписей, которые Цепкало собрал в поддержку своего выдвижения. В связи с этим штабы Бабарико и Цепкало решили объединиться с Тихановской, женой блогера Сергея Тихановского, которого тоже не допустили к выборам.

Всего на пост главы государства претендуют пять человек: Лукашенко, Тихановская, сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.