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"Политическая афера и преступный проект". Глава ЦИК Беларуси высказалась об альтернативном подсчете голосов

Председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Лидия Ермошина назвала платформу "Голос", созданную для альтернативного подсчета голосов на выборах президента, политической аферой и проектом, направленным на организацию массовых беспорядков.

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Глава ЦИК Беларуси Ермошина выступила категорически против платформы "Голос" для альтернативного подсчета голосов на выборах президента
Глава ЦИК Беларуси Ермошина выступила категорически против платформы "Голос" для альтернативного подсчета голосов на выборах президента
Фото: ЕРА

Платформа "Голос", созданная для альтернативного подсчета голосов на выборах президента Беларуси, является "политической аферой" и "преступным проектом", который может спровоцировать массовые беспорядки в стране. Об этом 7 августа сказала председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Беларуси Лидия Ермошина в своем видеообращении.

По ее словам, интернет-платформа "Голос", которую рекламирует кандидат в президенты Светлана Тихановская, – это, по сути, создание теневого Центризбиркома.

"Голос" не осуществляет контроль за волеизъявлением избирателей, а создает искаженный результат выборов для того, чтобы девальвировать официальные результаты голосования и на этом основании организовать массовые беспорядки, считает Ермошина.

Альтернативный метод контроля за выборами – платформа "Голос" – используется на выборах Беларуси впервые. Его разработчики предлагают избирателям при помощи мессенджеров отправить фотографии своих бюллетеней, чтобы осуществить независимый подсчет голосов, сообщил белорусский телеканал "Белсат".

В Беларуси 4 августа началось досрочное голосование на выборах президента. Оно будет проходить до 8 августа включительно. На 9 августа запланировано основное голосование.

В выборах участвует действующий президент Беларуси Александр Лукашенко. Его главных конкурентов – банкира Виктора Бабарико и дипломата Валерия Цепкало – к выборам не допустили. Бабарико и его сына Эдуарда задержали 18 июля по обвинению в незаконных действиях в банке. Кроме того, ЦИК страны забраковал больше половины подписей, которые Цепкало собрал в поддержку своего выдвижения. В связи с этим штабы Бабарико и Цепкало решили объединиться с Тихановской, женой блогера Сергея Тихановского, которого тоже не допустили к выборам.

Всего на пост главы государства претендуют пять человек: Лукашенко, Тихановская, сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.

Теги: Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, ЦИК, голосование, президент, Светлана Тихановская
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