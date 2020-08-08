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Лукашенко считает, что в случае массовых протестов его могут убить

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что никогда не убежит из страны.

 
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Лукашенко: Президент не побежит его могут застрелить
Лукашенко: Президент не побежит – его могут застрелить
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в случае масштабных акций протеста в стране его могут убить. Такое мнение он высказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

"Я реалист. Всякое бывает. Президент не побежит – его могут и застрелить, и прочее. Всякое может быть, особенно сейчас. Все же сосредоточено на Лукашенко. Главное зло здесь, вы же понимаете, в Беларуси для них – это Лукашенко. Поэтому всякое может быть. Я, конечно, это понимаю", – сказал он. 

При этом Лукашенко заявил, что "даже не допускает" такого варианта развития событий и готов предпринимать "абсолютно жесткие меры", чтобы этого не случилось.

"Никогда с территории Беларуси в Украину не придут россияне". Полный текст интервью Лукашенко Гордону

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Накануне президентских выборов в Беларуси, запланированных на 9 августа, под Минском задержали 33 россиян, состоящих в ЧВК "Вагнер". В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что 33 задержанных являются сотрудниками частного охранного предприятия, которые направлялись транзитом в Стамбул, но опоздали на рейс. Руководитель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич уточнил, что некоторые из наемников ЧВК "Вагнер" заявили на допросах, что хотели поехать в Стамбул посмотреть на собор Святой Софии.

4 августа во время обращения к народу Лукашенко призвал Россию перестать врать через средства массовой информации. "Это все вранье! Эти люди – они дали показания – были направлены специально в Беларусь. Команда была "ждать". Билеты, купленные на Стамбул, – это легенда", – заявил он.

Украинские правоохранительные органы заявляли, что готовят документы для экстрадиции вагнеровцев, причастных к преступлениям на Донбассе. О выдаче подозреваемых Александра Лукашенко также просил президент Украины Владимир Зеленский.

Теги: Россия, Беларусь, Александр Лукашенко, Минск, Вагнер, ЧВК
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