За четыре дня на выборах президента Беларуси досрочно проголосовала треть избирателей

По данным ЦИК Беларуси, больше всего избирателей – 42,72% – в ходе досрочного голосования на выборах президента страны проголосовало в Гомельской области.

Явка избирателей за четыре дня досрочного голосования на выборах президента Беларуси составила 32,24%. Об этом 8 августа сообщила Центральная избирательная комиссия Беларуси.

"В Брестской области на избирательные участки пришли 30,11% избирателей от общего числа включенных в списки по региону, в Витебской – 30,86%, Гомельской – 42,72%, Гродненской – 30,02%", – говорится в сообщении.

В Минской области проголосовали 29,09% избирателей, в Могилевской – 37,88%, Минске – 26,45%.

Досрочное голосование на выборах президента Беларуси началось 4 августа и продлится до сегодняшнего вечера. Основное голосование состоится 9 августа.

Главных конкурентов действующего главы государства Александра Лукашенко – банкира Виктора Бабарико и дипломата Валерия Цепкало – к участию в выборах не допустили. Бабарико и его сына Эдуарда задержали в июне по обвинению в финансовых махинациях, Цепкало покинул страну и сейчас находится в Украине. В связи с этим штабы Бабарико и Цепкало решили объединиться со Светланой Тихановской, женой арестованного блогера Сергея Тихановского.

Всего на пост главы государства претендуют пять человек: Лукашенко, Тихановская, сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая и лидер партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.