В Минске рабочие с помощью автовышек снимают с балконов бело-красно-белые флаги Беларуси. Видео
В центре Минска с балконов граждан рабочие снимают с помощью автовышек бело-красно-белый флаг Беларуси, который был символом страны в 1918–1919 и 1991–1995 годах. Видео опубликовало 7 августа TUT.BY. Издание отмечает, что в милиции происходящее, в частности, объясняют реакцией на заявление о символике, которая "оскорбляет моральные принципы и взгляды".
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.