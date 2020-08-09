В Беларуси после выборов президента начались массовые протесты. Онлайн-репортаж
После объявления результатов экзит-полла, который засвидетельствовал победу действующего президента Беларуси Александра Лукашенко с результатом почти 80%, в центре Минска начали собираться демонстранты. СМИ сообщают о столкновениях между митингующими и силовиками, бойцы спецподразделений применяют спецсредства – в частности, светошумовые гранаты. "ГОРДОН" следит за развитием событий в режиме онлайн.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.