ЦИК Беларуси: На закрытых участках Лукашенко получил 81,35% голосов, Тихановская – 8,09%

По данным главы Центризбиркома Беларуси Лидии Ермошиной, на выборах президента на всех закрытых участках проголосовало 35 186 человек.

Результаты выборов президента Беларуси на закрытых участках озвучила в эфире телеканала "Беларусь 1" 9 августа глава Центризбиркома страны Лидия Ермошина.

Действующего президента Александра Лукашенко поддержали 81,35% избирателей, его главного конкурента – представителя оппозиции Светлану Тихановскую – 8,09%.

За экс-депутата Палаты представителей Анну Канопацкую проголосовали менее 2%, за сопредседателя объединения "Говори правду" Андрея Дмитриева – 1,28%, за лидера партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергея Череченя – 1,23%.

Позицию "против всех" обозначили 4,04% избирателей.

По данным Ермошиной, на всех закрытых участках проголосовало 35 186 человек.

9 августа в Беларуси прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно результатам официального экзит-полла, Лукашенко избран на очередной срок, за него проголосовали 79,7% избирателей, за Тихановскую – 6,8%. Независимые экзит-поллы показывают победу Тихановской.

Вскоре после закрытия избирательных участков в Минске и других городах начались протесты. Митингующие считают объявленные предварительные результаты голосования сфальсифицированными. Между участниками акций протеста и силовиками произошли столкновения, есть задержанные.