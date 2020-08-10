МВД Беларуси сообщает о 3 тыс. задержанных. По данным правозащитников, задержаны 300 человек

По данным министерства внутренних дел Беларуси, акции протеста минувшей ночью прошли в 33 населенных пунктах страны.

В МВД Беларуси заявляют, что погибших в результате акций протеста нет Фото: ЕРА

Минувшей ночью во время акций протеста в Беларуси были задержаны 3 тыс. человек. Об этом 10 августа в комментарии БЕЛТА заявила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Ольга Чемоданова.

"В ночь с 9-го на 10 августа в стране были зафиксированы очаговые сборы граждан в районе избирательных участков и на центральных площадях в 33 населенных пунктах. Всего по стране за участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержано около 3 тыс. человек. Из них около тысячи в Минске и более двух – в других регионах республики", – отметил представитель МВД.

По ее словам, в результате столкновений пострадали более 50 граждан, а также 39 сотрудников милиции, некоторые из которых госпитализированы.

"Активное противостояние органам правопорядка оказано в Пинске, где группа агрессивно настроенных граждан с использованием заостренных кольев, прутов, камней и арматуры попыталась организовать нападение на сотрудников милиции. Часть граждан, доставленных в лечебные учреждения страны, находились в состоянии алкогольного опьянения. Необходимо отметить, что в отношении нарушителей боевое оружие не применялось", – утверждает Чемоданова.

В МВД Беларуси заявляют, что погибших в результате акций протеста нет.

В то же время правозащитники "Весны" сообщают о 300 задержанных, 130 из которых – в Минске. Организация обновляет список задержанных. Также правозащитники проинформировали о гибели одного человека на митинге в столице Беларуси.

9 августа в Беларуси завершилось голосование на выборах президента. Всего баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным центризбиркома страны на 9.00 10 августа, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовало 80,2% избирателей, за жену оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлану Тихановскую – 9,9%, за экс-депутата Палаты представителей Анну Канопацкую – 1,68%, за лидера партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергея Череченя – 1,13%, за сопредседателя объединения "Говори правду" Андрея Дмитриева 1,04%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

После закрытия избирательных участков силовики начали задерживать людей. В Минске в драку с ними вступили протестующие. На улицах граждане требовали: "Лукашенко, уходи!"

Тихановская, которую называли главной соперницей Лукашенко, говорила, что не будет принимать участия в акциях протеста.

Протесты начали стихать около 1.30, к 3.00 ситуация, по данным СМИ, стабилизировалась.

Следком Беларуси после протестов в стране открыл уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции. В ведомстве заявили о десятках пострадавших силовиков.