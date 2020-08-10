Выборы в Беларуси. Тихановская заявила, что не будет принимать участия в акциях протеста

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская осудила задержания, которые силовики проводят на улицах городов.

Тихановская заявила, что будет ждать официальных результатов выборов Фото: ЕРА

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила 9 августа на пресс-конференции после завершения голосования, что не будет принимать участия в акциях протеста, которые проходят в стране. Об этом сообщает "Радыё Свабода".

По словам Тихановской, она намерена в своей штаб-квартире "ждать официального объявления результатов выборов".

Оппозиционерка также осудила задержания силовиками людей, которые вышли на улицы городов Беларуси.

Тихановская отметила, что на шести участках в Минске она победила действующего президента Александра Лукашенко "с большим отрывом".

9 августа в Беларуси завершилось голосование на выборах президента. Согласно результатам экзит-полла, действующий президент избран на очередной срок, за Лукашенко проголосовали 79,7% избирателей, за его главную конкурентку – оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 6,8%. Всего баллотировалось пять кандидатов.

После закрытия избирательных участков силовики начали задерживать людей. В Минске в драку с ними вступили протестующие. На улицах граждане требуют: "Лукашенко, уходи!"

ЦИК Беларуси планирует объявить результаты выборов 14 августа.