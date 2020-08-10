Официальные результаты выборов президента Беларуси намерены объявить 14 августа

Предварительные результаты выборов президента Беларуси будут объявлены в понедельник, 10 августа, сообщила глава ЦИК Лидия Ермошина.

По официальным данным, на выборах президента лидирует Александр Лукашенко с огромным отрывом от Светланы Тихановской, которая занимает второе место Фото: EPA

Центральная избирательная комиссия Беларуси намерена объявить официальные результаты президентских выборов в пятницу, 14 августа. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявила глава ЦИК Лидия Ермошина.

"Я надеюсь, что завтра [10 августа] мы объявим предварительные итоги. В пятницу, я надеюсь, мы подведем итоги выборов", – сказала она.

9 августа в Беларуси прошел основной день голосования на президентских выборах. Официальный экзит-полл показал победу действующего президента Александра Лукашенко с результатом почти 80%; главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская получила около 7%.

Вскоре после закрытия участков в Минске и других городах Беларуси начались протесты. Митингующие считают объявленные предварительные результаты голосования сфальсифицированными. Сообщается о столкновениях протестующих с силовиками, несколько человек пострадали.