В Беларуси второй день наблюдаются проблемы с интернетом

Проблемы с интернетом у различных провайдеров наблюдаются по всей Беларуси уже вторые сутки, доступ к почтовым сервисам и сайтам блокируется.

9 августа в Беларуси завершилось голосование на выборах президента, после чего начались протесты Фото: ЕРА

В Беларуси вторые сутки наблюдаются пробоемы с интернетом у различных провайдеров. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

По данным агентства, перебои с мобильным интернетом в Минске начались около 8.00 9 августа. Проблемы наблюдаются у клиентов компаний А1, МТС и Life.

Некоторые точки доступа wi-fi продолжают функционировать, но через них работают только мессенджеры, доступ к почтовым сервисам и сайтам блокируется, как и передача медиафайлов, пишет Sputnik Беларусь.

Сообщается, что из-за отсутствия интернета также осложнена работа онлайн-сервисов такси.

9 августа в Беларуси завершилось голосование на выборах президента. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2%, за Тихановскую – 9,9%.

После закрытия избирательных участков силовики начали задерживать людей. В Минске в драку с ними вступили протестующие. На улицах граждане требуют: "Лукашенко, уходи!"

По данным правозащитников, в ходе протестов были задержаны более 140 человек. Следком Беларуси возбудил уголовные дела против протестующих.

ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.