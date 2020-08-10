Протесты в Беларуси. Количество задержанных превысило 200 человек

В столице Беларуси задержали более 100 человек после выборов президента, часть из них – независимые наблюдатели.

По состоянию на утро 10 августа в Беларуси задержали как минимум 213 человек. Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна" в Telegram.

Из них более 100 человек задержали в Минске – около 40 на избирательных участках или вблизи них (большинство из них – наблюдатели), более 70 – во время акции протеста.

В регионах задержали более 15 наблюдателей, а также протестующих и журналистов в Гомеле, Барановичах, Гродно, Витебске, Могилеве, Молодечно, Щучине, Бобруйске, Мядзеле, Полоцке и других городах.

9 августа в Беларуси завершилось голосование на выборах президента. Всего баллотировалось пять кандидатов. По данным центризбиркома страны на 9.00 10 августа, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовало 80,2% избирателей, за жену оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлану Тихановскую – 9,9%, за экс-депутата Палаты представителей Анну Канопацкую – 1,68%, за лидера партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергея Череченя – 1,13%, за сопредседателя объединения "Говори правду" Андрея Дмитриева 1,04%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

После закрытия избирательных участков силовики начали задерживать людей. В Минске в драку с ними вступили протестующие. На улицах граждане требуовали: "Лукашенко, уходи!"

Тихановская, которую называли главной соперницей Лукашенко, говорила, что не будет принимать участия в акциях протеста.

Протесты начали стихать около 1.30, к 3.00 ситуация, по данным СМИ, стабилизировалась.