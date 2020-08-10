В Беларуси альтернативная платформа подсчета голосов насчитала 80% за Тихановскую

В проекте "Голос", который создан как альтернативный способ подсчета голосов на выборах в Беларуси, зарегистрировались 1,1 млн человек. Из них 80% поддержали оппозиционерку Светлану Тихановскую.

По официальным данным, за Тихановскую проголосовали 9,9% Фото: EPA

Согласно данным проекта "Голос", созданного для альтернативного подсчета голосов на президентских выборах, более 80% зарегистрированных проголосовали за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую. Об этом сообщает TUT.BY.

По состоянию на 22.00 9 августа на платформе "Голос" зарегистрировалось 1 180 084 уникальных пользователя. Из них более 80% на президентских выборах голосовали за Тихановскую.

Пользователи должны были подтвердить свое волеизъявление, отправив на платформу фотографию заполненного избирательного бюллетеня, однако 9 августа из-за начавшихся проблем с интернетом по всей Беларуси сделать это стало проблематично. Представители платформы заявили, что озвучат финальные результаты, когда интернет снова заработает и пользователи в течение суток загрузят фото бюллетеней.

9 августа в Беларуси завершилось голосование на выборах президента. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2%, за Тихановскую – 9,9%.

После закрытия избирательных участков силовики начали задерживать людей. В Минске в драку с ними вступили протестующие. На улицах граждане требуют: "Лукашенко, уходи!"

Тихановская говорила, что не будет принимать участия в акциях протеста.

По данным правозащитников, в ходе протестов были задержаны более 120 человек.

ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.