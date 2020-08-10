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Следком Беларуси возбудил уголовные дела против протестующих

Глава Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич грозит участникам акции протеста против результатов выборов президента тюрьмой сроком до 15 лет. Он сказал, что правоохранительные органы страны примут все возможные меры для защиты конституционного строя.

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По данным правозащитников, в ходе протестов были задержаны более 120 человек
По данным правозащитников, в ходе протестов были задержаны более 120 человек
Фото: ЕРА

Следственный комитет Беларуси после протестов в стране возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции. Об этом заявил глава ведомства Иван Носкевич, пишет в своем Telegram-канале агентство БЕЛТА.

"Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. Они имели место на территории города Минска и ряда иных регионов страны сегодня ночью. Все противоправные действия сопровождались насилием в отношении сотрудников милиции, десятки из которых пострадали", – отметил Носкевич.

По его словам, правонарушения сопровождались уничтожением имущества и сопротивлением представителям власти. Более 100 следователей работают на местах происшествий.

"Многие из подозреваемых и уже задержанных находятся в состоянии алкогольного опьянения. Изъяты записи камер видеонаблюдения. Установлены и продолжают устанавливаться лица, причастные к беспорядкам. Действиям их всех будет дана соответствующая правовая оценка", – сказал Носкевич.

Дела возбуждены по статье Уголовного кодекса Беларуси "массовые беспорядки". Участникам протестов грозит до 15 лет лишения свободы, сказал глава Следкома.

Он добавил, что правоохранительными органами будут приняты все возможные меры "для защиты конституционного строя".

9 августа в Беларуси завершилось голосование на выборах президента. Согласно результатам экзит-полла, действующий президент Александр Лукашенко избран на очередной срок, за него проголосовали 79,7% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 6,8%. Всего баллотировалось пять кандидатов.

После закрытия избирательных участков силовики начали задерживать людей. В Минске в драку с ними вступили протестующие. На улицах граждане требуют: "Лукашенко, уходи!"

Тихановская говорила, что не будет принимать участия в акциях протеста.

По данным правозащитников, в ходе протестов были задержаны более 120 человек.

ЦИК Беларуси планирует объявить результаты выборов 14 августа.

Теги: Беларусь, выборы, ЦИК, милиция, правозащитники, беспорядки, голосование, следователь, имущество, акции протеста
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