Зеленский о ситуации в Беларуси: Мы призываем наших соседей к максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия

Беларусь в своих действиях должна максимально придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов, власти страны должны постараться обеспечить собственному народу его права и свободы в полном объеме. Так прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский результаты президентских выборов и массовые протесты в Беларуси.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Беларуси и протестующих к диалогу. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Наши соседи белорусы переживают сейчас непростые времена. Они пытаются определить вектор своего дальнейшего развития. И это очень непросто. Уже очевидно, что далеко не все в стране согласны с объявленными предварительными результатами выборов. А, как известно, любая легитимность возникает исключительно из общественного доверия. Исключительно из доверия. Сомнения же в таких масштабах – это прямая дорога к насилию, к конфликту, к общественному протесту, который нарастает. Что мы сейчас, к сожалению, и наблюдаем", – отметил Зеленский.

Он высказал мнение, что только широкий диалог позволит обеспечить белорусам выход из трудной кризисной ситуации.

"Безусловно, мы призываем наших соседей к максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия. Призываем к максимально открытому, пусть и сложному, диалогу", – подчеркнул украинский президент.

По его словам, только взаимопонимание между всеми сторонами способно сохранить независимость страны и обеспечить ее дальнейшее движение к свободе и демократии.

"В противном случае эскалация насилия будет нарастать, а это чревато очень горькими последствиями. На мой взгляд, сейчас в таком диалоге должны быть заинтересованы обе стороны – и правительство, и общество, которое протестует", – говорится в заявлении украинского президента.

Он добавил, что Беларусь в своих действиях должна максимально придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов и постараться обеспечить собственному народу его права и свободы в полном объеме.

"Украина и я лично крайне заинтересованы в том, чтобы Беларусь была по-настоящему независимой и демократической страной с сильной экономикой и стабильными общественными отношениями. Беларусь – наш ближайший сосед, и поэтому нам совсем не безразлично, что там происходит и что будет с нашими друзьями дальше", – резюмировал Зеленский.

Глава Украинского государства не поздравил ни одного из кандидатов в президенты Беларуси.

9 августа в Беларуси завершилось голосование на выборах президента. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2%, за Тихановскую – 9,9%.

После закрытия избирательных участков силовики начали задерживать людей. В Минске в драку с ними вступили протестующие. На улицах граждане требуют: "Лукашенко, уходи!"

По данным правозащитников, в ходе протестов были задержаны более 140 человек. Следком Беларуси возбудил уголовные дела против протестующих.

ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.