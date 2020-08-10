В Беларуси на митингах задержали более 140 человек – правозащитники

По данным правозащитного центра "Весна", число задержанных в Беларуси в ночь на 10 августа может быть гораздо больше, чем 140 человек, фамилии которых известны.

Протесты в Беларуси прошли в ночь на 10 августа Фото: EPA

По состоянию на 3.00 10 августа в Беларуси задержали более 140 участников протестов. Об этом сообщает в Facebook правозащитный центр "Весна".

"По состоянию на 3.00 "Весне" известны более 140 фамилий задержанных по всей стране. Но задержанных намного больше", – говорится в посте.

9 августа в Беларуси завершилось голосование на выборах президента. Всего баллотировалось пять кандидатов. По данным центризбиркома страны на 9.00 10 августа за действующего президента Александра Лукашенко проголосовало 80,2% избирателей, за жену оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлану Тихановскую – 9,9%, за экс-депутата Палаты представителей Анну Канопацкую – 1,68%, за лидера партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергея Череченя – 1,13%, за сопредседателя объединения "Говори правду" Андрея Дмитриева 1,04%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

После закрытия избирательных участков силовики начали задерживать людей. В Минске в драку с ними вступили протестующие. На улицах граждане требуовали: "Лукашенко, уходи!"

Тихановская, которую называли главной соперницей Лукашенко, говорила, что не будет принимать участия в акциях протеста.

По состоянию на 1.00 было известно о 120 задержанных, сообщал центр "Весна". Протесты начали стихать около 1.30, к 3.00 ситуация, по данным СМИ, стабилизировалась.

Следком Беларуси после протестов в стране открыл уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции. В ведомстве заявили о десятках пострадавших силовиков.