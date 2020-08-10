Наблюдатели от СНГ заявили, что выборы в Беларуси прошли в соответствии с законодательством

Член наблюдательной миссии СНГ на выборах президента Беларуси Сергей Лебедев заявил, что выборы "были открытыми, конкурентными и обеспечили волеизъявление граждан".

9 августа в Беларуси завершилось голосование на выборах президента Фото: ЕРА

Президентские выборы в Беларуси прошли в соответствии с законодательством, заявил председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев, который входил в наблюдательную миссию. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, выборы прошли организованно, миссия наблюдателей СНГ не обнаружила фактов, "ставящих под сомнение легитимность выборов".

Лебедев уверяет, что выборы "были открытыми, конкурентными и обеспечили волеизъявление граждан".

9 августа в Беларуси завершилось голосование на выборах президента. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2%, за Тихановскую – 9,9%.

После закрытия избирательных участков силовики начали задерживать людей. В Минске в драку с ними вступили протестующие. На улицах граждане требуют: "Лукашенко, уходи!"

По данным правозащитников, в ходе протестов были задержаны более 140 человек. Следком Беларуси возбудил уголовные дела против протестующих.

ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.