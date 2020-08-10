Штаб Тихановской не признает результаты выборов в Беларуси

По данным штаба белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, во всех регионах страны избиратели отдали за нее от 70% до 90% голосов.

Штаб белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской не признает результаты выборов президента Беларуси. Об этом "РИА Новости" сообщило доверенное лицо политика Ольга Ковалькова.

По данным штаба, во всех регионах страны избиратели отдали от 70% до 90% голосов за Тихановскую.

9 августа в Беларуси завершилось голосование на выборах президента. Всего баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным центризбиркома страны на 9.00 10 августа, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовало 80,2% избирателей, за жену оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлану Тихановскую – 9,9%, за экс-депутата Палаты представителей Анну Канопацкую – 1,68%, за лидера партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергея Череченя – 1,13%, за сопредседателя объединения "Говори правду" Андрея Дмитриева 1,04%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Альтернативная платформа подсчета голосов "Голос" насчитала, что среди всех зарегистрированных за Тихановскую проголосовали 80%.

После закрытия избирательных участков силовики начали задерживать людей. В Минске в драку с ними вступили протестующие. На улицах граждане требуовали: "Лукашенко, уходи!"

Тихановская, которую называли главной соперницей Лукашенко, говорила, что не будет принимать участия в акциях протеста.

Протесты начали стихать около 1.30, к 3.00 ситуация, по данным СМИ, стабилизировалась. По данным правозащитников "Весны", известны фамилии более 140 задержанных по всей стране, но их может быть намного больше.