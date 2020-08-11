Тихановская уехала из ЦИК в неизвестном направлении. Где она сейчас, неизвестно – адвокат и представители штаба

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, по словам адвоката Максима Знака, после беседы с "представителями госорганов" в Центризбиркоме покинула здание через другой вход. Пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина сказала, что кандидат заявила о "принятом решении" и уехала в неизвестном направлении. Знак заявил, что Тихановская на свободе, но, по словам Красулиной, штаб не знает, где она находится.

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская после подачи жалобы в Центризбирком страны на результаты голосования покинула здание ЦИК через другой выход. Об этом "Радыё Свабода" сообщил адвокат белорусского банкира Виктора Бабарико Максим Знак.

По его словам, Тихановская и ее соратники вошли в здание ЦИК около 16.00. Около 19.00 Знак и другие соратники покинули здание, а с Тихановской вели беседу "представители госорганов" и якобы предупредили о недопустимости действий, способствующих беспорядкам.

Знак сказал, что после этого Тихановская вышла через другой выход.

Пресс-секретарь штаба Тихановской Анна Красулина позже рассказала "Радыё Свабода", что кандидат, покинув ЦИК, сказала: "Я приняла решение", – и уехала в неизвестном направлении. Штабу неизвестно, какое решение приняла кандидат.

Глава штаба Тихановской Мария Колесникова около 22.00 сказала, что Тихановская подавала жалобу со Знаком.

"Я знаю, что Света сказала, что хотела быть со своими детьми, и вышла из здания ЦИК через другой выход", – добавила она.

TUT.BY в Telegram процитировал Знака, который заявил, что Тихановская на свободе.

"Она самостоятельно, добровольно покинула здание, сказала, что сейчас поедет, и поехала. Куда она поехала, она прокомментирует самостоятельно. Она не задержана, она на свободе, у нее включен телефон, думаю, что она прокомментирует, что происходило, мне это неизвестно", – сказал он.

Красулина сообщила украинскому Общественному, что не знает точно, где пребывает Тихановская.

"Мы приняли решение не участвовать в уличных протестах: во-первых, против Светланы готовились провокации, во-вторых, было неясно, спровоцирует ли ее присутствие всплеск насилия. Лично я не знаю, где она находится, и штаб не знает. Ее телефон не отвечает. Примерно в 18.00 она зашла в ЦИК со своим адвокатом. После этого у нее была "отдельная беседа" на протяжении трех часов. После этого она сказала адвокату, что "приняла решение", и уехала из ЦИК. Где она находится сейчас, мы не знаем. Но мы уважаем ее решение, каким бы оно ни было. Все, что она могла, она сделала", – сказала Красулина.

На вопрос, остается Тихановская в стране или покинула территорию Беларуси, спикер ответила, что "не исключает ни одного варианта".

Красулина добавила, что штаб продолжает собирать данные о нарушениях на выборах и думает. как "отстаивать победу".

9 августа в Беларуси прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%.

В штабе Тихановской официальные результаты не признают и заявляют, что во всех регионах страны избиратели отдали за нее от 70% до 90% голосов. Тихановская обжаловала результаты выборов.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Между силовиками и протестующими начались стычки. Для разгона протестующих в центре Минска силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Пресс-секретарь министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова 10 августа заявила, что ночью во время акций протеста по всей стране были задержаны 3 тыс. человек. По ее словам, в результате столкновений пострадали более 50 граждан, а также 39 сотрудников милиции, некоторые из них госпитализированы.

Следком Беларуси возбудил уголовные дела против протестующих.

ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.