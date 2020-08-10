Белорусы устали от Лукашенко настолько, что готовы голосовать за кого угодно. Если бы против него баллотировалась табуретка, она бы победила

Главное, что нужно понимать о белорусских выборах: если бы против Лукашенко баллотировалась табуретка, табуретка бы победила.

И горе-аналитика о количестве ножек у табуретки, дерева, из которого она сделана, и цвета, в который покрашена, ничего, кроме смеха, не вызвала бы.

Светлана Тихановская – абсолютно случайный человек. Должен был баллотироваться ее муж, популярный антилукашенковский YouTube-блогер. Но его посадили в СИЗО. Других потенциальных кандидатов тоже или посадили, или просто не допустили к выборам. А Тихановскую допустили, потому что Лукашенко не испугался домохозяйки, толком не умеющей разговаривать на камеру. И ошибся. Она победила.

Потому что белорусы устали от Лукашенко. Настолько, что готовы голосовать за кого угодно.

Нет, эта домохозяйка не собирается управлять государством. План простой: победить Лукашенко, освободить политзаключенных, провести новые, честные выборы. Если этот план удастся, хз, кто станет президентом.

Вот только для его реализации нужно добиться признания своей победы. А с этим плохо. Потому что никаких структур у оппозиции нет. Лукашенко за 26 лет зачистил все, что шевелилось.

Поэтому люди хаотично и неуправляемо ночью выходили на улицы своих городов и дрались с ОМОНом, выражая свое возмущение плевком в лицо – циферками в пользу Лукашенко, оглашенными ЦИК.

Я вижу, что людей, идущих под национальными белорусскими бело-красными флагами (государственным в Беларуси Лукашенко сделал слегка отретушированный флаг БССР), кричащих "Жыве Беларусь!" и "Верым, можам, переможам!", называют агентами ФСБ.

Ребят, вы е…анулись. Этот протест против Лукашенко. Ничего большего в нем нет.

Захочет ли Россия использовать его себе на пользу? Ясен хер, она так делает всегда.

Должны ли мы из-за этого поддерживать фальсифицировавшего выборы "совка", торгующегося, как подороже продать себя Путину?

Ребят, вы е…анулись. Это один фиг, как в январе 2014-го поддерживать Януковича, "а то Путин нападет".

У белорусов впереди долгий и сложный путь, как бы ни закончилась эта история. И отказывать им в праве его пройти – это, мягко говоря, странно для людей, прошедших два Майдана.

Источник: Роман Шрайк / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора