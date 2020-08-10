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Лукашенко заявил, что протестами в Беларуси руководят "кукловоды" из Чехии, Польши, Украины и России

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Беларусь специально съехались люди из Украины и РФ, заинтересованные в его отстранении от власти.

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После закрытия избирательных участков в ряде городов Беларуси на улицы вышли протестующие, недовольные данными экзит-полла, которые свидетельствовали о победе Лукашенко
После закрытия избирательных участков в ряде городов Беларуси на улицы вышли протестующие, недовольные данными экзит-полла, которые свидетельствовали о победе Лукашенко
Фото: ЕРА

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что протестами в стране руководят "кукловоды" из Чехии, Польши, Украины и России. Об этом 10 августа сообщает БЕЛТА.

"По одному разговору мы видим кукловодов. Одна из линий этих кукловодов – Чехия. Сегодня уже из Чехии управляют нашим объединенным штабом, где, простите меня, сидят эти овечки, ничего не понимая, что от них хотят. Я поручил выдать эту информацию в СМИ, чтобы увидели, чего они хотят. Они продолжают наседать, продолжают требовать: выводите людей на улицу и ведите переговоры с властями о добровольной сдаче власти", – утверждает Лукашенко.

По его словам, в Беларусь специально съехались люди из Украины и РФ, заинтересованные в его отстранении от власти.

"То есть Лукашенко, находящийся во главе вертикали власти, во главе государства добровольно при 80% голосов должен передать им власть. Это оттуда идут команды. Надо отдать должное местным нашим – они возмущены до предела и говорят: да это невозможно, в Беларуси не та ситуация, чтобы вести переговоры. В общем, пытаются управлять процессом из-за рубежа. Я про Польшу не говорю. Там уже все осели и тоже начинают дергать за ниточки. Я не говорю про Украину (оттуда ехали). Это, уверен, не государственная политика, но там хватает этих майданутых, о которых я говорил. В том числе, к сожалению, из России определенный приток людей", – сказал Лукашенко.

С 4-го по 8 августа включительно проходило досрочное голосование на выборах президента Беларуси. 9 августа прошло основное голосование.

Всего баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным центризбиркома страны на 9.00 10 августа, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовало 80,2% избирателей, за жену оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлану Тихановскую – 9,9%, за экс-депутата Палаты представителей Анну Канопацкую – 1,68%, за лидера партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергея Череченя – 1,13%, за сопредседателя объединения "Говори правду" Андрея Дмитриева 1,04%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

После закрытия избирательных участков в ряде городов страны на улицы вышли протестующие, недовольные данными экзит-полла, которые свидетельствовали о победе Лукашенко.

Тихановская, которую называли главной соперницей Лукашенко, говорила, что не будет принимать участия в акциях протеста.

Протесты начали стихать около 1.30, к 3.00 ситуация, по данным СМИ, стабилизировалась. 

Следком Беларуси после протестов в стране открыл уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции. В ведомстве заявили о десятках пострадавших силовиков.

В МИД Беларуси заявили о 3 тыс. задержанных в ночь на 10 августа. В то же время правозащитники "Весны" сообщают о 300 задержанных, 130 из которых – в Минске. Организация обновляет список задержанных. Также правозащитники проинформировали о гибели одного человека на митинге в столице Беларуси, в МВД это отвергают.

10 августа Тихановская объявила себя победителем президентских выборов.

Теги: Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, протесты, беспорядки, пострадавшие
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