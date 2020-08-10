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Лукашенко с победой на выборах поздравили лидеры Китая, России и Казахстана

В своем поздравлении с победой на выборах главы Беларуси Александра Лукашенко президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости углубления сотрудничества в рамках Союзного государства. С победой на выборах Лукашенко также поздравили председатель КНР Си Цзиньпин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В ЦИК заявили, что Лукашенко победил на выборах с поддержкой 80% избирателей
В ЦИК заявили, что Лукашенко победил на выборах с поддержкой 80% избирателей
Фото: ЕРА

Председатель КНР Си Цзиньпин первым направил поздравление Александру Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

Он высказал уверенность, что под руководством Лукашенко Беларусь "обязательно достигнет новых блестящих успехов в деле государственного строительства".

Си Цзиньпин назвал Китай и Беларусь "железными братьями" и "всепогодными партнерами", и сказал, что дорожит дружбой с Лукашенко.

Поздравил "нового" президента Беларуси и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Итоги выборов, состоявшихся в сложной политической ситуации, свидетельствуют о народной поддержке вашего стратегического курса, направленного на укрепление суверенитета и независимости Беларуси", – говорится в подзравлении, текст которого обнародован на сайте президента Казахстана.

Он пожелал Лукашенко "полной реализации всех намеченных планов", а белорусскому народу – мира, стабильности, взаимопонимания и процветания.

Поздравительную телеграмму белорусскому президенту отправил и его российский коллега Владимир Путин, пишет пресс-служба Кремля.

"Рассчитываю, что ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности. Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов России и Беларуси", – отметил Путин. 

9 августа в Беларуси завершилось голосование на выборах президента. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2%, за Тихановскую – 9,9%.

Штаб Тихановской не признает результаты выборов президента Беларуси.

После закрытия избирательных участков силовики начали задерживать людей. В Минске в драку с ними вступили протестующие. На улицах граждане требуют: "Лукашенко, уходи!"

По данным правозащитников, в ходе протестов были задержаны более 140 человек. Следком Беларуси возбудил уголовные дела против протестующих.

ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал заявление, с котором призвал не допустить насилия, призвал к терпимости и толерантности. Лукашенко с победой на выборах он не поздравил

Теги: Владимир Путин, Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, Казахстан, Си Цзиньпин, КНР, голосование, президент, поздравление, Касым-Жомарт Токаев
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