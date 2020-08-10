ГОРДОН
 
 
МИР

Лукашенко сделал первое заявление после выборов

Сайт президента Беларуси сообщает, что действующий глава государства Александр Лукашенко находится на территории страны.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По информации авиационной системы отслеживания PlaneFinder, самолет Лукашенко 9 августа улетел из Беларуси в Турцию
По информации авиационной системы отслеживания PlaneFinder, самолет Лукашенко 9 августа улетел из Беларуси в Турцию
Фото: president.gov.by

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко сделал первое заявление после выборов главы государства, сообщает БЕЛТА.

"Политика одна должна быть – люди", – сказал он.

По данным сайта президента Беларуси, Лукашенко находится на территории страны.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 августа совершает рабочую поездку в Минскую область, где посещает Пуховичский район и знакомится с ходом реализации инвестиционного проекта по организации высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла. Инвестпроект реализует ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация", – говорится в сообщении.

По информации авиационной системы отслеживания PlaneFinder, самолет Лукашенко 9 августа улетел из Беларуси в Турцию. Был ли на борту сам президент страны – неизвестно.

9 августа в Беларуси завершилось голосование на выборах президента. Всего баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным центризбиркома страны на 9.00 10 августа, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовало 80,2% избирателей, за жену оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлану Тихановскую – 9,9%, за экс-депутата Палаты представителей Анну Канопацкую – 1,68%, за лидера партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергея Череченя – 1,13%, за сопредседателя объединения "Говори правду" Андрея Дмитриева 1,04%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

После закрытия избирательных участков силовики начали задерживать людей. В Минске в драку с ними вступили протестующие. На улицах граждане требуовали: "Лукашенко, уходи!"

Тихановская, которую называли главной соперницей Лукашенко, говорила, что не будет принимать участия в акциях протеста.

Протесты начали стихать около 1.30, к 3.00 ситуация, по данным СМИ, стабилизировалась. По данным правозащитников "Весны", известны фамилии более 140 задержанных по всей стране, но их может быть намного больше.

Следком Беларуси после протестов в стране открыл уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции. В ведомстве заявили о десятках пострадавших силовиков.

Теги: Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, самолет, беспорядки, голосование
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Фреймут стала 14-й участницей "Танцев со звездами"
Фреймут стала 14-й участницей "Танцев со звездами"
Дочь Шварценеггера родила первенца
Дочь Шварценеггера родила первенца
"Не зря же мы так хотели стать взрослыми, чтобы делать что хочется". Кухар снялась в объятиях мужа
"Не зря же мы так хотели стать взрослыми, чтобы делать что хочется". Кухар снялась в объятиях мужа
"Хорошо, что все закончилось хорошо". Во время фотосессии на природе к Тодоренко приехала полиция
"Хорошо, что все закончилось хорошо". Во время фотосессии на природе к Тодоренко приехала полиция
Ротару показала, как отпраздновала день рождения. Фото
Ротару показала, как отпраздновала день рождения. Фото
"Он не любит этого слова". Каменских назвала Потапа так, как ему не нравится
"Он не любит этого слова". Каменских назвала Потапа так, как ему не нравится
62-летний Сюткин в четвертый раз стал отцом
62-летний Сюткин в четвертый раз стал отцом
"Самая горячая королева всех времен". Агилера засветила фигуру в мокром платье
"Самая горячая королева всех времен". Агилера засветила фигуру в мокром платье
  "У нас никогда не было расклада, что он мне должен финансово". Ефросинина рассказала о доходах супруга
  "У нас никогда не было расклада, что он мне должен финансово". Ефросинина рассказала о доходах супруга
  WAP. Cardi B показала голую грудь в совместном с Megan Thee Stallion клипе. Видео
  WAP. Cardi B показала голую грудь в совместном с Megan Thee Stallion клипе. Видео
"У обоих лучезарные глаза!". Тина Кароль позировала с сыном
"У обоих лучезарные глаза!". Тина Кароль позировала с сыном
Скрипка судится с сайтом, который заявил о его поддержке на выборах кандидата от Оппозиционного блока
Скрипка судится с сайтом, который заявил о его поддержке на выборах кандидата от Оппозиционного блока
"Слезы рекой от этих слов". Павлик показал видео покойного онкобольного сына, обратившегося к нему
"Слезы рекой от этих слов". Павлик показал видео покойного онкобольного сына, обратившегося к нему
"Посвятил отпуск самой маленькой". Кива показал восьмимесячную дочь
"Посвятил отпуск самой маленькой". Кива показал восьмимесячную дочь
Бардаш женился на украинской модели
Бардаш женился на украинской модели
Ляшко показал фото с двухмесячным сыном
Ляшко показал фото с двухмесячным сыном
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Мне есть чем дорожить". Винник рассказал, есть ли у него дети
"Мне есть чем дорожить". Винник рассказал, есть ли у него дети
Ляшко показал фото с двухмесячным сыном
Ляшко показал фото с двухмесячным сыном
"Все еще до рождения знали, что его назовут Павликом". Рудницкая рассказала, как Виктор Павлик забирал младшего сына из роддома. Фото
"Все еще до рождения знали, что его назовут Павликом". Рудницкая рассказала, как Виктор Павлик забирал младшего сына из роддома. Фото
"Юная Тернер". Гайтана показала дочь в парике
"Юная Тернер". Гайтана показала дочь в парике
  "Собирался уйти из семьи". Азиза рассказала о романе с Караченцовым
"Собирался уйти из семьи". Азиза рассказала о романе с Караченцовым
Осадчая показала фигуру в купальнике. Соцсети заподозрили ведущую в беременности
Осадчая показала фигуру в купальнике. Соцсети заподозрили ведущую в беременности
13-й участник "Танцев со звездами" передал эстафету Фреймут
13-й участник "Танцев со звездами" передал эстафету Фреймут
"Холостячка" Мишина рассказала, как прошел первый съемочный день на проекте
"Холостячка" Мишина рассказала, как прошел первый съемочный день на проекте
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS