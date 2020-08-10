Сайт президента Беларуси сообщает, что действующий глава государства Александр Лукашенко находится на территории страны.

По информации авиационной системы отслеживания PlaneFinder, самолет Лукашенко 9 августа улетел из Беларуси в Турцию Фото: president.gov.by

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко сделал первое заявление после выборов главы государства, сообщает БЕЛТА.

"Политика одна должна быть – люди", – сказал он.

По данным сайта президента Беларуси, Лукашенко находится на территории страны.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 августа совершает рабочую поездку в Минскую область, где посещает Пуховичский район и знакомится с ходом реализации инвестиционного проекта по организации высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла. Инвестпроект реализует ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация", – говорится в сообщении.

По информации авиационной системы отслеживания PlaneFinder, самолет Лукашенко 9 августа улетел из Беларуси в Турцию. Был ли на борту сам президент страны – неизвестно.

9 августа в Беларуси завершилось голосование на выборах президента. Всего баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным центризбиркома страны на 9.00 10 августа, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовало 80,2% избирателей, за жену оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлану Тихановскую – 9,9%, за экс-депутата Палаты представителей Анну Канопацкую – 1,68%, за лидера партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергея Череченя – 1,13%, за сопредседателя объединения "Говори правду" Андрея Дмитриева 1,04%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

После закрытия избирательных участков силовики начали задерживать людей. В Минске в драку с ними вступили протестующие. На улицах граждане требуовали: "Лукашенко, уходи!"

Тихановская, которую называли главной соперницей Лукашенко, говорила, что не будет принимать участия в акциях протеста.

Протесты начали стихать около 1.30, к 3.00 ситуация, по данным СМИ, стабилизировалась. По данным правозащитников "Весны", известны фамилии более 140 задержанных по всей стране, но их может быть намного больше.

Следком Беларуси после протестов в стране открыл уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции. В ведомстве заявили о десятках пострадавших силовиков.