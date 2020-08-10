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Олег Ляшко поздравил Лукашенко "с заслуженной победой". После критики посты в соцсетях удалил

Экс-нардеп и лидер Радикальной партии Олег Ляшко призвал прекратить силовое противостояние в Беларуси, а также поздравил нынешнего главу страны с победой на выборах. Окончательных результатов голосования еще нет, по предварительным подсчетам, Лукашенко набрал 80,2%.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ляшко отметил, что Беларусь не должна стать плацдармом для российской агрессии против Украины
Ляшко отметил, что Беларусь не должна стать плацдармом для российской агрессии против Украины
Фото: Олег Ляшко / Facebook

Лидер Радикальной партии и экс-нардеп Олег Ляшко поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с победой на выборах. Соответствующий пост он разместил в своих соцсетях, но вскоре удалил его. Скриншот поста опубликовал блогер Александр Барабошко.

"Поздравляю Александра Лукашенко с заслуженной победой на президентских выборах. Сейчас самое важное – прекратить силовое противостояние, не дать проливать кровь, чтобы не подорвать братскую Беларусь изнутри, чтобы она никогда не стала плацдармом для российской агрессии против Украины", – говорилось в посте Ляшко.

https://www.facebook.com/ikrussss/posts/3150617388368656

Однако после того, как в комментариях пользователи сети раскритиковали Ляшко за его слова, он пост удалил.

Скриншот: Олег Ляшко / Facebook
Скриншот: Олег Ляшко / Facebook

Скриншот: Олег Ляшко / Facebook
Скриншот: Олег Ляшко / Facebook

9 августа в Беларуси завершилось голосование на выборах президента. Всего баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным центризбиркома страны на 9.00 10 августа, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовало 80,2% избирателей, за жену оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлану Тихановскую – 9,9%, за экс-депутата Палаты представителей Анну Канопацкую – 1,68%, за лидера партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергея Череченя – 1,13%, за сопредседателя объединения "Говори правду" Андрея Дмитриева 1,04%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

После закрытия избирательных участков силовики начали задерживать людей. В Минске в драку с ними вступили протестующие. На улицах граждане требуовали: "Лукашенко, уходи!"

Тихановская, которую называли главной соперницей Лукашенко, говорила, что не будет принимать участия в акциях протеста.

Протесты начали стихать около 1.30, к 3.00 ситуация, по данным СМИ, стабилизировалась.

Теги: Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, Олег Ляшко
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