Лукашенко: Выборы прошли как праздник, но кому-то захотелось его испортить

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что за прошедшие сутки многим людям из соображений безопасности было отказано во въезде в страну.

Лукашенко: Мы хотели людям подарить праздник, и они действительно откликнулись Фото: ЕРА

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что выборы главы государства прошли, как праздник. Об этом 10 августа сообщает БЕЛТА.

"Мы хотели людям подарить праздник, и они действительно откликнулись. Меня, честно говоря, умиляет, когда с маленькими детишками приходят. Понимаете, это праздник. Кому-то захотелось испортить этот праздник. Мы их увидели – они засветились еще ярче этой ночью. Мы отфиксировали звонки из-за границы", – сказал Лукашенко.

Также он отметил, что за прошедшие сутки многим людям из соображений безопасности было отказано во въезде в Беларусь.

"Документы были фальшивые, а большинство не знало, зачем они едут. Но, тем не менее, ночью ходили-бродили, пытались ребят из милиции атаковать и в отдельные моменты атаковали, но ребята достойно выстояли и ответили", – утверждает Лукашенко.

С 4-го по 8 августа включительно проходило досрочное голосование на выборах президента Беларуси. 9 августа прошло основное голосование.

Всего баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным центризбиркома страны на 9.00 10 августа, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовало 80,2% избирателей, за жену оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлану Тихановскую – 9,9%, за экс-депутата Палаты представителей Анну Канопацкую – 1,68%, за лидера партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергея Череченя – 1,13%, за сопредседателя объединения "Говори правду" Андрея Дмитриева 1,04%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

После закрытия избирательных участков в ряде городов страны на улицы вышли протестующие, недовольные данными экзит-полла, который свидетельствовал о победе Лукашенко.

Тихановская, которую называли главной соперницей Лукашенко, говорила, что не будет принимать участия в акциях протеста.

Протесты начали стихать около 1.30, к 3.00 ситуация, по данным СМИ, стабилизировалась.

Следком Беларуси после протестов в стране открыл уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции. В ведомстве заявили о десятках пострадавших силовиков.

В МИД Беларуси заявили о 3 тыс. задержанных в ночь на 10 августа. В то же время правозащитники "Весны" сообщают о 300 задержанных, 130 из которых – в Минске. Организация обновляет список задержанных. Также правозащитники проинформировали о гибели одного человека на митинге в столице Беларуси, в МВД это отвергают.

10 августа Тихановская объявила себя победителем президентских выборов.