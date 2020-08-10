Тихановская объявила себя победителем президентских выборов

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская предложила президенту Беларуси Александру Лукашенко встретиться, чтобы "избежать конфликта", но ответа от него не получила.

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская считает себя победителем выборов в Беларуси. Об этом она заявила на пресс-конференции 10 августа, сообщает "МБХ медиа" в Telegram.

Тихановская заявила, что сейчас ее выход на улицу приведет к эскалации конфликта, поэтому она находится в штабе. Также она добавила, что считает себя победителем на выборах, так как у ее штаба есть данные альтернативного подсчета голосов.

Кроме того, она предложила президенту Беларуси Александру Лукашенко встретиться, чтобы "избежать конфликта", но ответа от него не получила, отмечают журналисты.

С 4-го по 8 августа включительно проходило досрочное голосование на выборах президента Беларуси. 9 августа прошло основное голосование.

Всего баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным Центризбиркома страны на 9.00 10 августа, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовало 80,2% избирателей, за жену оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлану Тихановскую – 9,9%, за экс-депутата Палаты представителей Анну Канопацкую – 1,68%, за лидера партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергея Череченя – 1,13%, за сопредседателя объединения "Говори правду" Андрея Дмитриева – 1,04%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

После закрытия избирательных участков в ряде городов страны на улицы вышли протестующие, недовольные данными экзит-полла, который свидетельствовал о победе Лукашенко. Между участниками акций протеста и силовиками произошли столкновения. По данным СМИ, для разгона протестующих в центре Минска силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Тихановская, которую называли главной соперницей Лукашенко, говорила, что не будет принимать участия в акциях протеста.

Протесты начали стихать около 1.30, к 3.00 ситуация, по данным СМИ, стабилизировалась.

Следком Беларуси после протестов в стране открыл уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции. В ведомстве заявили о десятках пострадавших силовиков.

В МИД Беларуси заявили о 3 тыс. задержанных в ночь на 10 августа. В то же время правозащитники "Весны" сообщают о 300 задержанных, 130 из которых – в Минске. Организация обновляет список задержанных. Также правозащитники проинформировали о гибели одного человека на митинге в столице Беларуси, в МВД это не подтверждают.