Тихановская о разгоне протестующих в Беларуси: Я была уверена, что власти на такой шаг не пойдут

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что ее штаб обращался к властям страны с просьбой не применять против протестующих 9 августа насильственные методы.

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская сегодня утром на брифинге заявила, что не ожидала от действующих властей силового разгона протестующих. Об этом сообщает "Радыё Свабода".

"То, что произошло вчера, недопустимо... Это просто преступление... Мы просили власти не применять насильственные методы. Нас не слышали... Я была уверена, что власти на такой шаг не пойдут. Я хочу выразить свою поддержку всем пострадавшим. Мы поможем всем пострадавшим в этой ситуации", – отметила Тихановская.

По словам главы штаба Тихановской Марии Колесниковой, штаб продолжит работу. "Это только начало. Мы готовы к длительному протесту", – сказала Колесникова.

Она подчеркнула, что объединенный штаб будет ждать окончательных результатов голосования, которые будут объявлены 14 августа. После этого будет принято решение, как действовать дальше.

9 августа в Беларуси прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за Тихановскую – 9,9%.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Между силовиками и протестующими начались стычки. Для разгона протестующих в центре Минска силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Пресс-секретарь министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова 10 августа заявила, что ночью во время акций протеста по всей стране были задержаны 3 тыс. человек. По ее словам, в результате столкновений пострадали более 50 граждан, а также 39 сотрудников милиции, некоторые из них госпитализированы.

Следком Беларуси возбудил уголовные дела против протестующих.

ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.