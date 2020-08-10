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Борислав Береза
Борислав Береза

Бывший внефракционный народный депутат Украины.


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На роль Жанны д’Арк Тихановская не подходит. А протесты без лидера Лукашенко потопит в крови

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У протестующих в Минске нет своего лидера протеста. Тихановская – не лидер. Она – случайный человек, который на волне негатива к Лукашенко стал альтернативой ему. Если бы вместо нее был любой другой, то за него бы точно так же проголосовали. Лукашенко просто утомил белорусов и сильно их достал. Люди хотят перемен.

Украине это знакомо. Голосовали не за Тихановскую, а против Лукашенко. Но она – не лидер, не политик, а обычная домохозяйка и жена арестованного блогера. На роль Жанны д’Арк или Голды Меир она не подходит. И не хочет ими быть. Поэтому неразумно ждать от нее желания вести за собой, объединять вокруг себя или стать той, кто сможет организовать протестующих.

А протесты без лидера Лукашенко потопит в крови. Уже топит. Ему есть что терять. И политическим элитам вокруг него есть что терять. И все же хоронить протест еще рано. Все может измениться. Тем более, что люди сегодня вновь выйдут на протест. Лука стал сильнейшим раздражителем для белорусов. Но пока оппозиция не может ответить на действия подконтрольных Лукашенко силовиков координацией действий всех протестов, а власть как раз системно и организованно противостоит протестующим.

И еще одно. Я напишу абсолютно непопулярную для многих мысль, но от этого она не перестанет быть реальностью. Надо понимать еще два момента. Это то, что Тихановская – совсем не политик, а Беларусь чрезвычайно зависит от России. Это говорит о том, что в случае победы Тихановской, у которой нет ни опыта, ни знаний, ни компетенций, Кремль быстро получит контроль над Беларусью, а в случае победы Лукашенко именно Кремль будет подпоркой для диктатора, который фальсифицировал выборы и пролил кровь своих граждан.

И нам надо помнить, что белорусы позитивно относятся к России, а значит, Украине не стоит ждать от любого руководства Беларуси сближения с нашей страной или действий, которые ослабят влияние России и изменят вектор страны с пророссийского на проевропейский. Кремль не даст. Простите, но я не вижу пока позитивных вариантов для Украины при любом сценарии. При любом реальном сценарии.

Источник: Борислав Береза / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, протесты, Борислав Береза
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