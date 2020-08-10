На одном из заводов Беларуси началась забастовка из-за результатов выборов – соцсети

К Белорусскому металлургическому заводу начали стягивать автозаки, сообщает Telegram-канал "Беларусь головного мозга".

Работники Белорусского металлургического завода начали забастовку на фоне подведения итогов голосования на выборах президента Беларуси, сообщает Telegram-канал "Беларусь головного мозга".

Вскоре этот же канал сообщил, что к заводу стягивают автозаки.

Белорусский металлургический завод – национальное достояние Республики Беларусь, внесен в госреестр предприятий с высокотехнологичным производством. По объему товарной продукции входит в пятерку крупнейших предприятий республики. Численность персонала составляет около 11 тыс. человек. Расположен в городе Жлобин Гомельской области.

С 4-го по 8 августа включительно проходило досрочное голосование на выборах президента Беларуси. 9 августа прошло основное голосование.

Всего баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным центризбиркома страны на 9.00 10 августа, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовало 80,2% избирателей, за жену оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлану Тихановскую – 9,9%, за экс-депутата Палаты представителей Анну Канопацкую – 1,68%, за лидера партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергея Череченя – 1,13%, за сопредседателя объединения "Говори правду" Андрея Дмитриева 1,04%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

После закрытия избирательных участков в ряде городов страны на улицы вышли протестующие, недовольные данными экзит-полла, который свидетельствовал о победе Лукашенко. В ходе протестов силовики начали задерживать людей. В Минске в драку с ними вступили протестующие. На улицах граждане требовали: "Лукашенко, уходи!"

Тихановская, которую называли главной соперницей Лукашенко, говорила, что не будет принимать участия в акциях протеста.

Протесты начали стихать около 1.30, к 3.00 ситуация, по данным СМИ, стабилизировалась.

Следком Беларуси после протестов в стране открыл уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции. В ведомстве заявили о десятках пострадавших силовиков.

В МИД Беларуси заявили о 3 тыс. задержанных в ночь на 10 августа. В то же время правозащитники "Весны" сообщают о 300 задержанных, 130 из которых – в Минске. Организация обновляет список задержанных. Также правозащитники проинформировали о гибели одного человека на митинге в столице Беларуси, в МВД это отвергают.

10 августа Тихановская объявила себя победителем президентских выборов.