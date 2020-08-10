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Премьер Польши инициировал внеочередной саммит ЕС, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий написал письмо главе Европейского совета Шарлю Мишелю и президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором заявил, что, по его мнению, граждане Беларуси жаждут перемен.

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Моравецкий адресовал письмо лидерам ЕС
Моравецкий адресовал письмо лидерам ЕС
Фото: EPA

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий инициировал созыв внеочередного саммита стран Евросоюза для рассмотрения ситуации в Беларуси. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба главы польского правительства.

Моравецкий написал письмо главе Европейского совета Шарлю Мишелю и президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.

"Насилие прошлой ночью на всей территории Беларуси и потенциальная эскалация политического конфликта, что вполне может привести к кризису, не должны оставаться без ответа. Вчерашние выборы, их противоречивые неофициальные результаты и общественная реакция на них являются явным доказательством, что многие белорусы хотят перемен – достоинства, уважения к правам человека, демократии, свободы слова, верховенства права, а также хотят присутствия Евросоюза в их жизнях", – заявил премьер.

По словам Моравецкого, долг ЕС – "ответить на этот призыв".

"Европа должна занять позицию глобального лидера в главных вызовах современности, а также взять на себя инициативу в том, что касается наших ближайших соседей. Обязанность ЕС в рамках Восточного партнерства – приблизить к нам страны-партнеры. Cегодня это означает сделать четкое, реальное и амбициозное предложение для Беларуси – стимул к углублению отношений с Европой, но при этом возможность свободно выбирать себе союзников и партнеров. В это время ужасного кризиса, выходящего за пределы наших границ, Европа не должна отказываться от этой ответственности", – написал политик.

9 августа президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа опубликовали совместное заявление, в которых призвали власти Беларуси соблюдать основные демократические стандарты. 

"Мы призываем воздерживаться от насилия и уважать основные свободы, права человека и гражданина, включая права национальных меньшинств и свободу слова. Мы считаем, что диалог – всегда лучший метод продвижения социального развития, обсуждения реформ и политики. Поскольку мы с высшим уважением относимся к суверенитету Беларуси и ее независимости, мы надеемся на благоприятные условия для еще большего сотрудничества с народом и государством Беларусь. Мы убеждены, что более тесное сотрудничество с Европейским союзом отвечает интересам Беларуси, мы хотим, чтобы двери для этого сотрудничества оставались открытыми, и готовы продолжать оказывать дальнейшую поддержку Беларуси в углублении ее отношений с единой европейской семьей", – заявили президенты.

4 августа началось досрочное голосование на выборах президента Беларуси. Оно проходило до 8 августа включительно. 9 августа состоялось основное голосование. Всего баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным центризбиркома страны на 9.00 10 августа, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовало 80,2% избирателей, за жену оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлану Тихановскую – 9,9%, за экс-депутата Палаты представителей Анну Канопацкую – 1,68%, за лидера партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергея Череченя – 1,13%, за сопредседателя объединения "Говори правду" Андрея Дмитриева – 1,04%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Между силовиками и протестующими начались стычки

Около 1.30 10 августа протесты начали стихать, к 3.00 ситуация, по данным СМИ, стабилизировалась.

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова 10 августа заявила, что ночью во время акций протеста по всей стране были задержаны 3 тыс. человек. По ее словам, в результате столкновений пострадали более 50 граждан, а также 39 сотрудников милиции, некоторые из которых госпитализированы.

В то же время правозащитники "Весны" сообщают о 300 задержанных, 130 из которых – в Минске. Организация обновляет список задержанных. Также правозащитники проинформировали о гибели одного человека на митинге в столице Беларуси. Чемоданова это отвергала.

Теги: Беларусь, Польша, выборы, Александр Лукашенко, саммит ЕС, Матеуш Моравецкий, протесты в Беларуси
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