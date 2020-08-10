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Соратница Тихановской Цепкало объяснила, почему покинула Беларусь перед выборами

По словам соратницы кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Вероники Цепкало, она решила провести день выборов с белорусами, живущими за границей, в том числе в России.

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Цепкало покинула Беларусь перед выборами
Цепкало покинула Беларусь перед выборами
Фото: Veronika Tsepkalo / Facebook

Соратница кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Вероника Цепкало заявила журналистам 9 августа на брифинге в Москве, что покинула Беларусь, так как у объединенного штаба кандидата не было запланировано больше никаких мероприятий. Видео в YouTube опубликовала "Немецкая волна".

"Так как у нас не осталось уже никаких митингов, никаких мероприятий с объединенным штабом, я решила провести этот важный день среди белорусов, которые находятся за рубежом, в том числе – в России, и прежде всего, рядом с моими детьми, которых не видела несколько недель", – сказала она.

Об отъезде Вероники Цепкало в Москву стало известно 9 августа. По данным российского агентства "Интерфакс", она уехала из Беларуси, опасаясь уголовного преследования.

4 августа началось досрочное голосование на выборах президента Беларуси. Оно проходило до 8 августа включительно. 9 августа состоялось основное голосование.

Главных конкурентов действующего президента страны Александра Лукашенко на выборах – банкира Виктора Бабарико и дипломата Валерия Цепкало – к участию не допустили. Бабарико и его сына Эдуарда задержали в июне по обвинению в финансовых махинациях, Цепкало покинул страну и отправился в Москву. После этого штабы Бабарико и Цепкало решили объединиться с Тихановской, женой блогера Сергея Тихановского. Его тоже не допустили к выборам, но зарегистрировали супругу.

По предварительным данным центризбиркома страны на 9.00 10 августа, за Лукашенко проголосовало 80,2% избирателей, за Тихановскую – 9,9%, за экс-депутата Палаты представителей Анну Канопацкую – 1,68%, за лидера партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергея Череченя – 1,13%, за сопредседателя объединения "Говори правду" Андрея Дмитриева 1,04%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Теги: Россия, Беларусь, выборы, Валерий Цепкало, Светлана Тихановская, Вероника Цепкало
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