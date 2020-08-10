Лукашенко и белорусской оппозиции предложили создать переговорную площадку в Киеве

Народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко предложил президенту Беларуси Александру Лукашенко и представителям оппозиционных сил страны встретиться на переговорной площадке в Киеве для того, чтобы найти пути выхода из политического кризиса.

Алексей Гончаренко, представляющий в украинском парламенте партию "Европейская солидарность", предложил Александру Лукашенко и оппозиции создать переговорную площадку в Киеве для поиска путей выхода из политического кризиса и проведения свободных, демократических и конкурентных выборов в Беларуси. Об этом нардеп написал 10 августа в своем Telegram-канале.

В этот же день народные депутаты от фракций "Голос" и "Слуга народа" выступили с заявлением по поводу событий вокруг выборов президента Беларуси. Текст заявления опубликовала нардеп от "Слуги народа" Татьяна Цыба на своей странице в Facebook.

В заявлении украинские депутаты обратились к белорусским властям с просьбой проявлять сдержанность в отношении протестующих и не допустить нарушения прав человека при реализации белорусами одного из основополагающих прав – на мирный протест.

Они призвали поддержать обращение всех депутатов демократических фракций Верховной Рады Украины.

Документ подписан 35 членами фракции "Слуга народа" и фракцией "Голос" в полном составе.

9 августа в Беларуси завершилось голосование на выборах президента. Всего баллотировалось пять кандидатов. По данным центризбиркома страны на 9.00 10 августа, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовало 80,2% избирателей, за жену оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлану Тихановскую – 9,9%, за экс-депутата Палаты представителей Анну Канопацкую – 1,68%, за лидера партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергея Череченя – 1,13%, за сопредседателя объединения "Говори правду" Андрея Дмитриева 1,04%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

После закрытия избирательных участков силовики начали задерживать людей. В Минске в драку с ними вступили протестующие. На улицах граждане требовали: "Лукашенко, уходи!"

Тихановская, которую называли главной соперницей Лукашенко, говорила, что не будет принимать участия в акциях протеста.

Протесты начали стихать около 1.30, к 3.00 ситуация, по данным СМИ, стабилизировалась. По данным правозащитников "Весны", известны фамилии более 140 задержанных по всей стране, но их может быть намного больше.

Следком Беларуси после протестов в стране открыл уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции. В ведомстве заявили о десятках пострадавших силовиков.

Также есть информация о погибшем в ходе протестов в Минске в ночь на 10 августа. Однако министерство внутренних дел Беларуси ее отвергает.