В Беларуси вечером 9 августа прошли массовые акции протеста. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Вечером 9 августа по окончании голосования на выборах президента Беларуси по всей стране начались акции протеста.
Агентство ЕРА
обнародовало фото с протестов в Минске. Группы людей собрались, чтобы выразить недовольство, по их мнению, нечестной избирательной кампанией. Сотрудники правоохранительных органов пытались разогнать акцию протеста и использовали различные специальные средства, в том числе светошумовые гранаты и водометы. Массовые протесты, столкновения и задержания также проходили во всех областных центрах и ряде крупных городов. Около 1.30 10 августа протесты начали стихать
, к 3.00 ситуация, по данным СМИ, стабилизировалась. Пресс-секретарь министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова 10 августа заявила, что ночью во время акций протеста по всей стране были задержаны 3 тыс. человек
. По ее словам, в результате столкновений пострадали более 50 граждан, а также 39 сотрудников милиции, некоторые из них госпитализированы.