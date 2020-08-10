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В Беларуси вечером 9 августа прошли массовые акции протеста. Фоторепортаж

Сегодня 14.45
Вечером 9 августа по окончании голосования на выборах президента Беларуси по всей стране начались акции протеста. Агентство ЕРА обнародовало фото с протестов в Минске. Группы людей собрались, чтобы выразить недовольство, по их мнению, нечестной избирательной кампанией. Сотрудники правоохранительных органов пытались разогнать акцию протеста и использовали различные специальные средства, в том числе светошумовые гранаты и водометы. Массовые протесты, столкновения и задержания также проходили во всех областных центрах и ряде крупных городов. Около 1.30 10 августа протесты начали стихать, к 3.00 ситуация, по данным СМИ, стабилизировалась. Пресс-секретарь министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова 10 августа заявила, что ночью во время акций протеста по всей стране были задержаны 3 тыс. человек. По ее словам, в результате столкновений пострадали более 50 граждан, а также 39 сотрудников милиции, некоторые из них госпитализированы.
Теги: Беларусь, выборы, протесты, Минск, голосование, задержание, столкновение, акции протеста
 

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