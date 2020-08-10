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Германия и Литва назвали недемократическими выборы в Беларуси

Правительство Германии резко раскритиковало выборы в Беларуси, назвав их не соответствующими демократическим стандартам и выразив сожаление, что руководство в Минске не допустило к ним наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Выборы президента в Беларуси нельзя считать демократическими, заявили Литва и Германия
Выборы президента в Беларуси нельзя считать демократическими, заявили Литва и Германия
Фото: ЕРА

Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт 10 августа сказал, что многочисленные сообщения о нарушениях прав избирателей при проведении выборов в Беларуси заслуживают доверия, а сами выборы не соответствуют минимальным демократическим стандартам, пишет Reuters.

Особое сожаление у федерального правительства вызвало то, что на избирательные участки в Беларуси не пустили наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

По словам Зайберта, Германия осуждает применение силы и многочисленные аресты в Беларуси, а реакцию Европы на эти события необходимо обсудить в рамках Европейского союза. Пресс-секретарь правительства Германии призвал 27 стран – членов Евросоюза принять единый подход в этом вопросе.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс на своей странице в Twitter заявил, что президентские выборы в Беларуси не были свободными, справедливыми и демократическими, однако показали, что гражданское общество в Беларуси готово к переменам.

4 августа началось досрочное голосование на выборах президента Беларуси. Оно проходило до 8 августа включительно. 9 августа состоялось основное голосование. Всего баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным Центризбиркома страны на 9.00 10 августа, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовало 80,2% избирателей, за жену оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлану Тихановскую – 9,9%, за экс-депутата Палаты представителей Анну Канопацкую – 1,68%, за лидера партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергея Череченя – 1,13%, за сопредседателя объединения "Говори правду" Андрея Дмитриева – 1,04%.

ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Между силовиками и протестующими начались стычки.

Около 1.30 10 августа протесты начали стихать, к 3.00 ситуация, по данным СМИ, стабилизировалась.

Пресс-секретарь министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова 10 августа заявила, что ночью во время акций протеста по всей стране были задержаны 3 тыс. человек. По ее словам, в результате столкновений пострадали более 50 граждан, а также 39 сотрудников милиции, некоторые из них госпитализированы.

В то же время правозащитники "Весны" сообщают о 300 задержанных, 130 из которых – в Минске.

10 августа Тихановская объявила себя победителем президентских выборов и предложила Лукашенко встретиться, чтобы "избежать конфликта", но ответа от него не получила.

Теги: Германия, Беларусь, выборы, Литва, Линас Линкявичюс, Минск, Штеффен Зайберт, президент
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