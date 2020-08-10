Томиленко рассказал о состоянии избитого в Беларуси украинского фотографа из AP

Фоторепортер агентства Associated Press, уроженец Харькова Мстислав Чернов, который был избит правоохранителями в Минске в ходе массовых протестов 9 августа, не получил серьезных повреждений, он не находится в больнице и не задержан. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.
"В комментарии для НСЖУ коллеги Мстислава Чернова говорят: "Последняя информация, что он в норме". Но правоохранители ночью били его "по рукам и ногам". Британское издание Independent сообщает, что "незадолго до полуночи фотограф AP Мстислав Чернов был госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга после избиения ОМОНом в фургоне милиции", – рассказал Томиленко.
Позже он сказал, что серьезных травм репортер не получил.
Он отметил, что НСЖУ выражает солидарность с Черновым и десятками белорусских журналистов, которые, несмотря на риски, выполняют свой профессиональный долг и информируют о ходе ситуации в Беларуси.
"Призываем власти Беларуси не применять силу к работникам СМИ и не преследовать коллег за журналистскую деятельность. Рассчитываем на оперативную реакцию Министерства иностранных дел Украины в защите прав украинских журналистов, находящихся в Беларуси. Выражаем солидарность с независимой Белорусской ассоциацией журналистов", – подчеркнул Томиленко.
9 августа в Беларуси прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%.
После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Между силовиками и протестующими начались стычки. Для разгона протестующих в центре Минска силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.
Пресс-секретарь министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова 10 августа заявила, что ночью во время акций протеста по всей стране были задержаны 3 тыс. человек. По ее словам, в результате столкновений пострадали более 50 граждан, а также 39 сотрудников милиции, некоторые из них госпитализированы.
Следком Беларуси возбудил уголовные дела против протестующих.
ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.