Томиленко рассказал о состоянии избитого в Беларуси украинского фотографа из AP

9 августа в центре Минска был сильно избит фоторепортер агентства Associated Press, украинец Мстислав Чернов. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко сегодня сказал, что Чернов не получил серьезных травм.

Фоторепортер агентства Associated Press, уроженец Харькова Мстислав Чернов, который был избит правоохранителями в Минске в ходе массовых протестов 9 августа, не получил серьезных повреждений, он не находится в больнице и не задержан. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

"В комментарии для НСЖУ коллеги Мстислава Чернова говорят: "Последняя информация, что он в норме". Но правоохранители ночью били его "по рукам и ногам". Британское издание Independent сообщает, что "незадолго до полуночи фотограф AP Мстислав Чернов был госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга после избиения ОМОНом в фургоне милиции", – рассказал Томиленко.

Позже он сказал, что серьезных травм репортер не получил.

Он отметил, что НСЖУ выражает солидарность с Черновым и десятками белорусских журналистов, которые, несмотря на риски, выполняют свой профессиональный долг и информируют о ходе ситуации в Беларуси.

"Призываем власти Беларуси не применять силу к работникам СМИ и не преследовать коллег за журналистскую деятельность. Рассчитываем на оперативную реакцию Министерства иностранных дел Украины в защите прав украинских журналистов, находящихся в Беларуси. Выражаем солидарность с независимой Белорусской ассоциацией журналистов", – подчеркнул Томиленко.

9 августа в Беларуси прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Между силовиками и протестующими начались стычки. Для разгона протестующих в центре Минска силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Пресс-секретарь министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова 10 августа заявила, что ночью во время акций протеста по всей стране были задержаны 3 тыс. человек. По ее словам, в результате столкновений пострадали более 50 граждан, а также 39 сотрудников милиции, некоторые из них госпитализированы.

Следком Беларуси возбудил уголовные дела против протестующих.

ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.