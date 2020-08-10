Нардеп от "Слуги народа" Шевченко поздравил Лукашенко с победой на выборах. Богуцкая назвала это "п...здецом"

Нардеп от "Слуги народа" Евгений Шевченко поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с победой на выборах еще до объявления данных Центризбиркома страны. Его раскритиковала коллега по фракции Елизавета Богуцкая.

Нардеп от "Слуги народа" Евгений Шевченко 9 августа в Facebook поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с победой на выборах главы государства.

"Александр Григорьевич, поздравляю вас с победой на выборах президента Республики Беларусь. Верю в углубление украинско-белорусской дружбы! Спасибо вам за душевное отношение к Украине!" – написал он.

В комментариях его раскритиковала коллега по фракции Елизавета Богуцкая.

"П...здец, Женя", – отреагировала она.

На время написания Шевченко поста Центризбирком Беларуси не объявлял результатов выборов, были известны данные официального экзит-полла, согласно которым Лукашенко победил с результатом 79,7% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 6,8%.

10 августа Шевченко в Facebook заявил, что Республика Беларусь во главе с Лукашенко – это "устойчивое прогнозируемое развитие наших экономических отношений, стабильная внешняя политика и многое другое".

"Кто сможет уверенно сказать, как будет развиваться, например, минский процесс [по урегулированию ситуации на Донбассе] при любом другом президенте Беларуси? Никто. Поэтому моя позиция однозначна. Мир в Украине – наша общая цель. И президент Беларуси в этом процессе играет очень важную роль", – написал он.

4 августа началось досрочное голосование на выборах президента Беларуси. Оно проходило до 8 августа включительно. 9 августа состоялось основное голосование. Всего баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным Центризбиркома страны на 9.00 10 августа, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовало 80,2% избирателей, за жену оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлану Тихановскую – 9,9%, за экс-депутата Палаты представителей Анну Канопацкую – 1,68%, за лидера партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергея Череченя – 1,13%, за сопредседателя объединения "Говори правду" Андрея Дмитриева – 1,04%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Между силовиками и протестующими начались стычки.

Около 1.30 10 августа протесты начали стихать, к 3.00 ситуация, по данным СМИ, стабилизировалась.

Пресс-секретарь министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова 10 августа заявила, что ночью во время акций протеста по всей стране были задержаны 3 тыс. человек. По ее словам, в результате столкновений пострадали более 50 граждан, а также 39 сотрудников милиции, некоторые из них госпитализированы.

В то же время правозащитники "Весны" сообщают о 300 задержанных, 130 из которых – в Минске. Организация обновляет список задержанных. Также правозащитники проинформировали о гибели одного человека на митинге в столице Беларуси. Чемоданова это отвергала.

10 августа Тихановская объявила себя победителем президентских выборов.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию в Беларуси, призвал власти страны и протестующих к диалогу. Поздравлений кандидатам он пока не высказывал.