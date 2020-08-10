В Беларуси пропал корреспондент российского издания "Медуза"

В редакции российского издания "Медуза" рассказали, что пытались выяснить судьбу своего журналиста Максима Солопова, который пропал в Минске, у дипломатов, белорусских властей, в больницах, полиции и у правозащитных организаций, однако пока о нем ничего не известно. Коллеги "Медузы" рассказали, что перед исчезновением Солопова избили правоохранители.

Российское издание "Медуза" сообщило, что специальный корреспондент Максим Солопов, который работал на выборах президента Беларуси в Минске, 12 часов не выходит на связь.

Мужчина перестал отвечать на звонки после 1.00 10 августа. Информации о нем нет.

Когда Солопов в последний раз выходил на связь, он сказал, что находится возле театра имени Горького на улице Володарского в центре Минска. Журналист пояснил, что белорусская милиция заблокировала людей, находившихся в этом районе, и проводила жесткие задержания с применением слезоточивого газа.

По данным издания Daily Storm, Солопова избили сотрудники милиции. Предположительно, после этого он оказался в автозаке.

В "Медузе" рассказали, что пытались выяснить судьбу своего журналиста у дипломатов, белорусских властей, в больницах, полиции и у правозащитных организаций, однако пока о Солопове ничего не известно.

"Мы требуем, чтобы власти Республики Беларусь – вне зависимости от того, кто победил на президентских выборах, – нашли специального корреспондента "Медузы" Максима Солопова. Если информация о его избиении подтвердится, мы будем добиваться справедливого наказания для всех, кто в этом участвовал. Мы также требуем отпустить всех журналистов, задержанных в центре Минска во время беспорядков", – говорится в сообщении редакции "Медузы".

9 августа в Беларуси прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Между силовиками и протестующими начались стычки. Для разгона протестующих в центре Минска силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Пресс-секретарь министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова 10 августа заявила, что ночью во время акций протеста по всей стране были задержаны 3 тыс. человек. По ее словам, в результате столкновений пострадали более 50 граждан, а также 39 сотрудников милиции, некоторые из них госпитализированы.

Следком Беларуси возбудил уголовные дела против протестующих.

ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.