Думаю, Лукашенко не сказали, что он проиграл. Просто не нашлось никого, способного произнести эти слова и назвать эти проценты

Самое опасное сейчас – не то, что Лукашенко негодяй, а то, что он мудак. Этот человек не в состоянии понять реальность, потому что сам давно отрубил себя от всех каналов связи с ней.

Я думаю, ему не сказали, что он проиграл. Просто не нашлось никого, способного произнести эти слова и назвать эти проценты. Думаю, он развязывает бойню в мессианской мудацкой уверенности, что против него, народного президента, вышли кем-то организованные провокаторы. Да и не могла же его победить баба!

Полагаю, что и в российском случае мы уже имеем дело не только с цинизмом, но и с тяжелой психической неадекватностью. Десятилетия абсолютной власти не могут не повредить человеку кукуху...

Апропо, рассказ свидетеля (и, в некотором смысле, участника) одной истории... За что купил, за то продаю.

В 2004 году к первому украинскому Майдану уже были стянуты войска, и до крови было рукой подать. И тогда зять Кучмы, Виктор Пинчук, в одном из киевских отелей организовал приватную встречу дорогого тестя и Хавьера Соланы (помните такого?).

Европейский посланник не стал рассказывать президенту Украины о правах человека и прочей гуманитарной ерунде, а просто показал ему его, Кучмы, счета и офшоры, разбросанные по миру чистогана. И сказал: вы же понимаете, что если прольется кровь, ничего этого у вас не будет? И войска рассосались, как вы знаете.

Кровавый исход второго Майдана был, в частности, обусловлен тем, что Янукович:

хранил наворованное в золотых батонах;

общался не с Соланой, а с Путиным;

в отличие от Леонида Даниловича, был-таки мудаком.

Ужас сегодняшней Беларуси заключается в том, что Лукашенко не просто мудак, а мудак мессианского типа, то есть такой мудак, который, по всей видимости, даже не отдает себе отчет в размерах катастрофы, которую сам представляет…

Источник: Виктор Шендерович / Facebook