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В Беларуси прошел второй день протестов, по демонстрантам стреляли резиновыми пулями. Фоторепортаж

Сегодня 10.00
В Беларуси 10 августа возобновились акции протеста, которые начались после президентских выборов. В центр Минска стянули милицейские автобусы и автозаки. Вечером в микрорайоне Каскад силовики стреляли по демонстрантам резиновыми пулями, в результате были ранены журналисты. В ночь на 11 августа силовики начали разгон протестующих, в представителей ОМОНа полетели "коктейли Молотова". Известно об одном погибшем в результате протестов.
Теги: Беларусь, протесты, протесты в Беларуси
 

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