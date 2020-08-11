В Беларуси прошел второй день протестов, по демонстрантам стреляли резиновыми пулями. Фоторепортаж

Вчера 23.59

В Минске один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси. В СМИ пишут, что мужчина мог погибнуть в результате взрыва светошумовой гранаты.