Силовики в Минске стреляли в протестующих резиновыми пулями, пострадали журналисты

В Минске на акции протеста в микрорайоне Каскад на улице Кальварийской силовики стреляли по демонстрантам. Есть раненые, в том числе двое журналистов.

В Минске в микрорайоне Каскад на улице Кальварийской вечером 10 августа силовики стреляли по демонстрантам резиновыми пулями, сообщила в Telegram газета "Наша Ніва".

По информации издания, одна из пуль попала в журналистку "Нашей Нівы" Наталью Лубневскую, ее везут в больницу, она не чувствует ног.

Также ранен журналист портала TUT.BY. "Наша Ніва" отмечает, что они были в жилетах для прессы и носили бейджи.

Позже TUT.BY опубликовал в Twitter видео момента ранения журналистки "Нашей Нiвы".

Момент ранения журналистки «Нашей Нiвы» Натальи Лубневской. Девушку ранили в ногу во время разгона протестов в Минске на улице Кальварийской.



По словам Натальи, в нее попала резиновая пуля. Ее увезли в больницу скорой медицинской помощи. pic.twitter.com/gbrmQS2erF — TUT.BY (@tutby) August 10, 2020

TUT.BY сообщил, что против мирных демонстрантов впервые привлекли силы специальных операций в составе более 100 человек.

Протесты в Минске на улице Кальварийской.



Люди прячутся от силовиков в ТЦ «Корона». Протестующие берутся в сцепку и кричат «Милиция с народом!».



Люди в военной форме с автоматами, в амуниции с большими рюкзаками. Их здесь около сотни.



Силовики пустили газ. pic.twitter.com/u8Z744BaHg — TUT.BY (@tutby) August 10, 2020

Люди прячутся от силовиков в ТЦ "Корона". Протестующие берутся в сцепку и кричат: "Милиция с народом!"

Издание "Бабель" опубликовало видео из Минска, где слышны взрывы взрывы светлошумовых гранат.