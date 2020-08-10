Следком Беларуси возбудил более 20 уголовных дел против протестующих

Следственный комитет Беларуси возбудил 21 уголовное дело по массовым беспорядкам и насилию демонстрантов против силовиков. По данным ведомства, задержаны более 80 протестующих.

Между силовиками и протестующими были стычки Фото: ЕРА

Следственный комитет Беларуси 10 августа возбудил 21 уголовное дело после протестов по фактам массовых беспорядков, хулиганства и сопротивления сотрудникам милиции. Об этом сообщила в Telegram пресс-служба ведомства.

"Следственным комитетом продолжается расследование уголовных дел по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел в ночь с 9-го на 10 августа 2020 года в Минске и других регионах страны", – сказано в сообщении.

В Следкоме уточнили, что задержаны более 80 человек. Большинство их них – молодые люди в возрасте от 20 до 25 лет.

В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Между силовиками и протестующими начались стычки. Для разгона протестующих в центре Минска силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Правозащитники информировали о десятках пострадавших во время протеста.

В центр Минска 10 августа стянули милицейские автобусы и автозаки. Власти города перекрыли шесть станций метро "для обеспечения безопасности пассажиров" перед акцией протеста несогласных с результатом выборов.

ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.