Хью Грант выразил восхищение белорусами, которые вышли на акции протеста

Британский актер Хью Грант написал, что гордится людьми, которые протестуют против коррумпированного режима в Беларуси.

Британский актер Хью Грант поддержал белорусов, которые вышли на акции протеста после объявления результатов президентских выборов. Об этом он написал в Twitter 10 августа.

"Уважение и восхищение моим белорусским друзьями. Некоторые сейчас арестованы этим жестоким и коррумпированным режимом", – написал Грант.

В своем посте он дал ссылку на статью The Guardian "Выборы в Беларуси: заявление Лукашенко об уверенной победе вызвало массовые протесты".

Respect and admiration to my Belarusian friends. Some now arrested by this brutal and corrupt regime. https://t.co/822dHDmr3G — Hugh Grant (@HackedOffHugh) August 10, 2020

С 4-го по 8 августа включительно проходило досрочное голосование на выборах президента Беларуси. 9 августа прошло основное голосование.

Всего баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным Центризбиркома страны, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовало 80,2% избирателей, за жену оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлану Тихановскую – 9,9%, за экс-депутата Палаты представителей Анну Канопацкую – 1,68%, за лидера партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергея Череченя – 1,13%, за сопредседателя объединения "Говори правду" Андрея Дмитриева 1,04%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

После закрытия избирательных участков в ряде городов страны на улицы вышли протестующие, недовольные данными экзит-полла, которые свидетельствовали о победе Лукашенко.

Тихановская, которую называли главной соперницей Лукашенко, говорила, что не будет принимать участия в акциях протеста.

Протесты начали стихать около 1.30, к 3.00 ситуация, по данным СМИ, стабилизировалась.

Следком Беларуси после протестов в стране открыл уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции. В ведомстве заявили о десятках пострадавших силовиков.

В МИД Беларуси заявили о 3 тыс. задержанных в ночь на 10 августа. В то же время правозащитники "Весны" сообщают о 300 задержанных, 130 из которых – в Минске. Организация обновляет список задержанных. Также правозащитники проинформировали о гибели одного человека на митинге в столице Беларуси, в МВД это отвергают.

10 августа Тихановская объявила себя победителем президентских выборов.