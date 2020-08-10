Лукашенко хорошо подготовился к протестам. Фразы "Лукашенко – диктатор" или "ЦИК неправильно считает голоса" – это уже несколько уголовных статей

Была я в Минске в командировке несколько лет назад. Это была неделя на машине времени в СССР (в его лучшие годы). Я с интересом приобрела в киосках прессы кучу газет с советскими названиями, символикой и отчетами о надоях молока и еще долго их перечитывала.

Но был там и островок независимости – это книжный магазин. Там среди российского книгопечатания попалась мне и монография об информационной безопасности Беларуси. Эта книга демонстрирует очень адекватное понимание белорусских силовиков обо всех угрозах безопасности Беларуси, особенно со стороны РФ.

В эти дни желаю Беларуси отстоять свою независимость.

По Уголовному кодексу Беларуси – тоже интересная книга. У них есть свое видение ценности охраняемых объектов, поэтому преступления против мира – первые, а против государства – в конце кодекса (у нас наоборот). Но это формальность. На самом деле президент хорошо подготовился к возможным протестам и недовольствам. Арсенал Уголовного кодекса – широкий.

Установлена уголовная ответственность не только за призывы, направленные на нанесение ущерба безопасности Беларуси или захват власти, но и за:

агентурную деятельность;

обращение к иностранным государствам или организациям совершить действия, направленные на нанесение ущерба безопасности Беларуси;

оскорбление президента;

клевету на президента;

оскорбление представителя власти;

дискредитацию Беларуси;

нарушение порядка проведения массовых мероприятий.

То есть теоретически фразы "Лукашенко – диктатор" или "ЦИК неправильно считает голоса" – это уже наговорено на несколько статей Уголовного кодекса Беларуси.

Источник: Анна Маляр / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора