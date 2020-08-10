НАТО обеспокоен выборами в Беларуси и насилием против демонстрантов – Столтенберг

Страны НАТО серьезно обеспокоены президентскими выборами в Беларуси и насилием против мирных демонстрантов, отметил в своем заявлении генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг 10 августа выразил обеспокоенность проведением выборов в Беларуси. Об этом говорится в его заявлении в Twitter.

"Союзники по НАТО выразили серьезную обеспокоенность по поводу проведения президентских выборов в Беларуси. НАТО осуждает насилие против мирных демонстрантов", – говорится в его заявлении в Twitter.

Sec. Gen. @jensstoltenberg: “NATO Allies have expressed serious concerns over the conduct of the presidential election in Belarus. NATO condemns violence against peaceful protestors. Fundamental rights must be respected, including freedom of speech &the right to peaceful protest” — Ryan Browne (@rabrowne75) August 10, 2020

Столтенберг написал, что необходимо уважать основные права, включая свободу слова и право на мирный протест.