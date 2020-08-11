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Тихановскую из Беларуси вывезли по указанию властей – штаб

Отъезд из Беларуси оппозиционного кандидата Светланы Тихановской позволил освободить задержанную накануне выборов сотрудницу ее штаба Марию Мороз, сообщила доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что перед выездом из страны женщину задерживали.

Сегодня стало известно, что Тихановская в Литве
Сегодня стало известно, что Тихановская в Литве
Фото: ЕРА

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская прибыла в Литву после того, как ее около семи часов удерживали в Беларуси. Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в комментарии национальному телеканалу Литвы LRT. 

"Ночь была действительно напряженной, ее удерживали очень долго, может быть, около семи часов. Обстоятельства задержания и место задержания неизвестны", – отметил Линкявичюс.

Он сказал, что пока не может предоставить больше информации.

"После того, как я несколько часов безуспешно пытался связаться, начались поиски [Тихановской]", – пояснил глава МИД Литвы.

Женщину вывезли из Беларуси по указанию официального Минска, сообщает "Радыё Свабода" со ссылкой на издание TUT.BY, которое сейчас недоступно в Украине.

Отъезд Тихановской якобы позволил освободить задержанную накануне выборов сотрудницу ее штаба Марию Мороз.

"У Светланы не было выбора, белорусские власти вывезли ее из страны. Важно, чтобы она была жива и здорова. Отъезд Светланы позволил освободить Марию Мороз, которая оказалась заложницей в этой ситуации, они уехали вместе", – заявила доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова.

По ее словам, часть команды по-прежнему находится в заложниках.

"Светлана победила на выборах, мы все победили, мы сделали невозможное. Там, где комиссии подсчитывали голоса честно, Тихановская набрала от 60% до 70%... Ее отъезд из страны не отменяет нашу победу и поражение правительства, белорусы никогда не примут Александра Лукашенко в качестве президента, люди не верят в его победу. Власть должна признать это и начать диалог, если нет диалога, то у людей единственный выбор – это протесты", – отметила Ковалькова.

Она призвала власти Беларуси остановиться и вступить в диалог.

10 августа в штабе Тихановской сообщили, что она пропала – после подачи жалобы в Центризбирком страны на результаты голосования кандидат в президенты покинула здание ЦИК через другой выход.

Позже в штабе сказали, что она вышла на связь. Линкявичюс сказал, что она приехала в Литву.

В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%.

ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Между силовиками и протестующими начались стычки. Для разгона протестующих в центре Минска силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометыПравозащитники информировали о десятках пострадавших во время протеста.

Следственный комитет Беларуси возбудил 21 уголовное дело после протестов по фактам массовых беспорядков, хулиганства и сопротивления сотрудникам милиции. 

В центр Минска 10 августа стянули милицейские автобусы и автозаки. Власти города перекрыли шесть станций метро "для обеспечения безопасности пассажиров" перед акцией протеста несогласных с результатом выборов. Протестующие стали забрасывать ОМОН "коктейлями Молотова". В этот день в Минске погиб один из активистов.

США осудили применение силы к митингующим, страны НАТООБСЕ, а также Украина, Польша и Литва призвали власти страны воздержаться от насилия.

Теги: Беларусь, выборы, Литва, протесты, Линас Линкявичюс, задержание, Светлана Тихановская
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