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ПОЛИТИКА

На акции протеста у посольства Беларуси в Киеве задержали Кольченко, на него составили протокол

Во время потасовки на акции протеста под посольством Беларуси в Киеве 10 августа задержали бывшего политзаключенного, крымчанина Александра Кольченко и еще нескольких участников. На Кольченко составили протокол о мелком хулиганстве.

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Сегодня состоится суд по Кольченко
Сегодня состоится суд по Кольченко
Фото: radiosvoboda.org

10 августа у посольства Беларуси в Киеве несколько десятков человек вышли на акцию протеста против результатов выборов президента в Беларуси и задержания там активистов. Об этом сообщает "Радіо Свобода".

Участники акции в соцсетях призывали украинцев присоединиться к акции и требовать от президента Украины Владимира Зеленского не признавать результаты выборов в Беларуси, осудить избиения белорусских граждан, а также обратиться в международные организации за неотложной реакцией на события в соседнем государстве.

По данным "Радіо Свобода", у посольства правоохранители задержали шесть человек. Двое пытались бросать яйца в сторону здания посольства.

Среди задержанных – бывший узник Кремля Александр Кольченко. Его задержали после столкновения активистов с приехавшими на место происшествия полицейскими. 

Позже "Ґрати" написали, что на Кольченко в Шевченковском отделении полиции составили протокол о мелком хулиганстве и неповиновении законному распоряжению полиции.

Адвокат активиста Евгения Закревская сообщила, что в протоколе задержания содержались неправдивые сведения, например о том, что он нецензурно выражался при задержании.

"Задержание было безосновательно, с применением силы. Таким образом, оно помешало мирной акции. Мы подали заявление о преступлении по статьям 340 о незаконном воспрепятствовании организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций и 365 – превышение должностных полномочий", – рассказала Закревская.

Рассмотрение административного правонарушения Кольченко состоится сегодня.

"Ґрати" пишут, что остальных задержанных отпустили без составления протокола. Один из них является гражданином Беларуси. 

При задержании один активист получил травму головы, из полиции его забрала скорая помощь. По словам его соратников, мужчину ударили полицейские во время задержания.

9 августа в Беларуси прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%.

В штабе Тихановской официальные результаты не признают и заявляют, что во всех регионах страны избиратели отдали за нее от 70% до 90% голосов. Тихановская обжаловала результаты выборов.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Между силовиками и протестующими начались стычки. Для разгона протестующих в центре Минска силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Пресс-секретарь министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова 10 августа заявила, что ночью во время акций протеста по всей стране были задержаны 3 тыс. человек. По ее словам, в результате столкновений пострадали более 50 граждан, а также 39 сотрудников милиции, некоторые из них госпитализированы.

Следком Беларуси возбудил уголовные дела против протестующих.

ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Теги: Украина, Беларусь, посольство, полиция, хулиганство, Александр Кольченко, задержание, акции протеста
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