Для противников Лукашенко это еще не победа, но это ее возможность. Дело начинает выглядеть небезнадежным

Ночные новости из Беларуси позволяют надеяться на то, что у борцов с диктатурой Лукашенко есть шанс на победу.

Это еще не победа, но это ее возможность. То есть противники Батьки продемонстрировали силу, которая хотя бы того же порядка, который необходим для победы.

Дело начинает выглядеть небезнадежным. Особенно с учетом утреннего призыва ко всеобщей забастовке.

Всем сочувствующим белорусским борцам за свободу нужно подумать, как организовать поддержку их борьбе.

Прежде всего – материальную, ибо всеобщая забастовка лишь тогда может быть успешной, когда бастующим есть чем кормить свои семьи.

Источник: Альфред Кох / Facebook