Следком Беларуси – протестующим: Задумайтесь о последствиях, будьте благоразумны

Следственный комитет Беларуси утверждает, что жители страны, участвующие в акциях протеста, понесут уголовную ответственность.

Акции протеста в Беларуси начались в день выборов президента страны Фото: ЕРА

Следственный комитет Беларуси призвал граждан, участвующих в акциях протеста, быть благоразумными. Об этом говорится в заявлении Следкома в Telegram.

"Следственный комитет в очередной раз обращается к гражданам. Не поддавайтесь на провокации организаторов беспорядков, задумайтесь о последствиях ваших действий, будьте благоразумными. Напоминаем, что за подобные противоправные действия непременно наступит уголовная ответственность", – утверждают в Следкоме.

Скриншот: Следственный комитет Беларуси / Telegram

В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%.

ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Между силовиками и протестующими начались стычки. Для разгона протестующих в центре Минска силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Правозащитники информировали о десятках пострадавших во время протеста.

Следственный комитет Беларуси возбудил 21 уголовное дело после протестов по фактам массовых беспорядков, хулиганства и сопротивления сотрудникам милиции.

В центр Минска 10 августа стянули милицейские автобусы и автозаки. Власти города перекрыли шесть станций метро "для обеспечения безопасности пассажиров" перед акцией протеста несогласных с результатом выборов.

В МВД Беларуси сообщили, что в ходе протестов в Минске 10 августа погиб один мужчина.

Накануне протестующие начали использовать против ОМОНа "коктейли Молотова".

США осудили применение силы к митингующим, страны НАТО, ОБСЕ, а также Украина, Польша и Литва призвали власти страны воздержаться от насилия.

Сегодня стало известно, что Тихановская покинула Беларусь, она находится в Литве.