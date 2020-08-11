Революция, как бы ни были ужасны ее последствия, дает обществу три минуты свободы. Кто пережил, вдохнул эти три минуты – тот жил не напрасно

Мы слишком долго повторяли – причем так говорили и левые, и правые, – что от революций одно зло, что главное – избежать крови и насилия (это и Зеленский сказал, обращаясь к белорусам), что после революций всегда наступают разруха и диктатура хуже прежней либо же внешнее управление. И вообще, после революций всегда становится хуже, чем было, – это, кажется, стало азбукой. Потому что народ, растлеваемый диктатурой добрых 30 лет, вместо свободы получит либо хаос, либо коррупцию, либо войну и территориальный распад.

А так бы, глядишь, диктатор состарился и дал поблажку, наступила бы уютная, гниловатая осень патриарха, дряхлый Франко, тихий застой, когда кое-что уже даже можно. И вообще, они все с годами утрачивают кровожадность, становятся вегетарианцами. За это время можно постепенно вырастить оппозицию и мирно внедрить ее в парламент с верховного соизволения. И вообще, дайте России 20 лет покоя, говорил Столыпин, – и вы не узнаете Россию… А Ленин ваш не умел говорить ничего, кроме "расстрелять!".

Так вот, пора, мне кажется, пересмотреть эту удобную позицию. Нам всем в 2012 году это уже говорили, и получили мы страну, где нет никакой хроники, кроме судебной, никакой программы, кроме репрессивной, и никакого роста, кроме обнуления. Ни тебе разумной парламентской демократии, ни системной оппозиции – система ест сама себя и умеет только штамповать обвинения: спросите себя, какие у нас вообще новости, кроме Украины, теперь вот Беларуси и бесконечных арестов – обысков – процессов? Где там обещанное вегетарианство и мирная трансформация в демократию? Не бывает у империй мирного транзита – один рост внешней экспансии и страшная порча климата во всем мире. Ибо разложение заражает собой воздух. А революция, как ни крути, оздоровляет его, насыщая озоном.

Потому что революция, как бы ни были ужасны ее последствия, дает обществу три минуты свободы. В эти три минуты рушится ненавистное, злобное, до смерти надоевшее прошлое. И тот, кто видел, пережил, вдохнул эти три минуты – тот жил не напрасно, потому что они искупают собой всю предыдущую мерзость.

Так что когда ничего больше нельзя сделать – надо делать вот это. Вот это самое. Пробовать, даже если ничего не получится. И пусть соседские паралитики обзывают это "цветной революцией" и "проектом Запада" – кто их слушает? У них-то вообще нет шансов оправдать свою зловонную, даром никому не нужную жизнь.

Источник: "Собеседник"

Опубликовано с личного разрешения автора