"Кто тут совсем дурак набитый? Неужто все это наймиты?" Шнуров написал стихотворение о многолюдных протестах в Хабаровске

Лидер российской группы "Ленинград" и член Партии роста Сергей Шнуров на своей странице в Instagram разместил фото, на котором запечатлен на фоне достопримечательностей города Хабаровска, где происходят протесты в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Шнуров описал увиденное в стихотворении.
"Кто тут начальник? Чай не
Любой, кто сверху спущен.
За выбор свой хабаровчане
Идут по улицам. Все гуще
Становится народный марш.
Кто тут совсем дурак набитый?
Неужто все это наймиты?
В Москве их голос слышен аж!
Колонна все мощнее шла.
Они не просят и не молят,
Они хотят, чтобы дошла
До всех ушей народа воля.
И нет задачи взять взаймы,
Нет, не у них сползает крыша.
"Мы не тупы, тупы не мы!"
А те, кто их не хочет слышать", – написал он.
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Кто тут начальник? Чаи * не Любои * , кто сверху спущен. За выбор свои * хабаровчане Идут по улицам. Все * гуще Становится народныи * марш. Кто тут совсем дурак набитыи * ? Неужто все * это наи * миты? В Москве их голос слышен аж! Колонна все * мощнее шла. Они не просят и не молят, Они хотят, чтобы дошла До всех ушеи * народа воля. И нет задачи взять взаи * мы, Нет, не у них сползает крыша. «Мы не тупы, тупы не мы!» А, те, кто их не хочет слышать.
Протесты в Хабаровске начались после того, как Следственный комитет Российской Федерации задержал губернатора края Сергея Фургала. Его официально обвинили в организации покушения на убийство и двух убийств предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Он все обвинения отвергает.
10 июля Басманный суд Москвы арестовал задержанного губернатора на два месяца.
С 11 июля в Хабаровске начались многотысячные акции в поддержку Фургала. Самые массовые прошли 11-го, 18-го и 25 июля. В них, по разным оценкам, приняли участие до 60 тыс. человек.
Фургал – бывший депутат российской Госдумы от ЛДПР. В 2018 году выиграл выборы губернатора Хабаровского края, победив кандидата от партии "Единая Россия".
Местные жители уверены в политической подоплеке преследования губернатора, связывая это с его популярностью и потерей рейтинга "Единой России" в Хабаровске и крае, пишет "Сибирь.Реалии".
25 июля в Хабаровске состоялся самый многолюдный протест с момента их начала – число протестующих превосходило 50 тыс. человек.