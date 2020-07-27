"Кто тут совсем дурак набитый? Неужто все это наймиты?" Шнуров написал стихотворение о многолюдных протестах в Хабаровске

Лидер российской группы "Ленинград" и член Партии роста Сергей Шнуров в новом стихотворении описал протесты в Хабаровске.

Шнуров: Кто тут начальник? Чай не любой, кто сверху спущен Фото: shnurovs / Instagram

Лидер российской группы "Ленинград" и член Партии роста Сергей Шнуров на своей странице в Instagram разместил фото, на котором запечатлен на фоне достопримечательностей города Хабаровска, где происходят протесты в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Шнуров описал увиденное в стихотворении.

"Кто тут начальник? Чай не

Любой, кто сверху спущен.

За выбор свой хабаровчане

Идут по улицам. Все гуще

Становится народный марш.

Кто тут совсем дурак набитый?

Неужто все это наймиты?

В Москве их голос слышен аж!

Колонна все мощнее шла.

Они не просят и не молят,

Они хотят, чтобы дошла

До всех ушей народа воля.

И нет задачи взять взаймы,

Нет, не у них сползает крыша.

"Мы не тупы, тупы не мы!"

А те, кто их не хочет слышать", – написал он.

Протесты в Хабаровске начались после того, как Следственный комитет Российской Федерации задержал губернатора края Сергея Фургала. Его официально обвинили в организации покушения на убийство и двух убийств предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Он все обвинения отвергает.

10 июля Басманный суд Москвы арестовал задержанного губернатора на два месяца.

С 11 июля в Хабаровске начались многотысячные акции в поддержку Фургала. Самые массовые прошли 11-го, 18-го и 25 июля. В них, по разным оценкам, приняли участие до 60 тыс. человек.

Фургал – бывший депутат российской Госдумы от ЛДПР. В 2018 году выиграл выборы губернатора Хабаровского края, победив кандидата от партии "Единая Россия".

Местные жители уверены в политической подоплеке преследования губернатора, связывая это с его популярностью и потерей рейтинга "Единой России" в Хабаровске и крае, пишет "Сибирь.Реалии".

25 июля в Хабаровске состоялся самый многолюдный протест с момента их начала – число протестующих превосходило 50 тыс. человек.